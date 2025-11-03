Frostpunk 2 rozwija skrzydła. Pierwsze DLC Fractured Utopias z datą premiery

We wrześniu Frostpunk 2 trafił do szerszego grona odbiorców, debiutując na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Teraz 11 bit studios ma świetne wieści dla miłośników polskiej produkcji. Twórcy poinformowali bowiem o dacie premiery pierwszego rozszerzenia, zatytułowanego Fractured Utopias.

Pierwsze DLC do Frostpunk 2 zapowiedziane

Dodatek Fractured Utopias ma trafić do graczy 8 grudnia na wszystkich platformach, na których dostępny jest Frostpunk 2. DLC wprowadzi między innymi nową mapę, dwie nowe opowieści, ponad 100 wydarzeń czy 8 unikalnych utopii dla frakcji.