Frostpunk 2 rozwija skrzydła. Pierwsze DLC Fractured Utopias z datą premiery

Frostpunk 2 otrzymuje pierwsze rozszerzenie Fractured Utopias.
We wrześniu Frostpunk 2 trafił do szerszego grona odbiorców, debiutując na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Teraz 11 bit studios ma świetne wieści dla miłośników polskiej produkcji. Twórcy poinformowali bowiem o dacie premiery pierwszego rozszerzenia, zatytułowanego Fractured Utopias.
Pierwsze DLC do Frostpunk 2 zapowiedziane
Dodatek Fractured Utopias ma trafić do graczy 8 grudnia na wszystkich platformach, na których dostępny jest Frostpunk 2. DLC wprowadzi między innymi nową mapę, dwie nowe opowieści, ponad 100 wydarzeń czy 8 unikalnych utopii dla frakcji.
Pierwsze DLC do Frostpunka 2 nadaje sandboxowemu trybowi Utopia Builder nową strukturę - poszerzając zakres możliwości graczy i podkreślając wagę podejmowanych decyzji. Nowe mechaniki pozwalają wszystkim frakcjom dążyć do w pełni indywidualnego, ideologicznego celu. Niemniej realizacja marzeń o doskonałym społeczeństwie nie jest możliwa bez ponoszenia kosztów.
We Fractured Utopias każda frakcja posiada unikalną, właściwą tylko sobie wizję utopii - przedstawioną w formie "drzewka rozwoju" i napędzaną przez zdobywane przez gracza afiliacje. Zyskując zaufanie danych ugrupowań odblokujesz właściwe im prawa, budynki i zdolności, które wzmacniają tożsamość i posłuch danej frakcji w mieście. A gdy odblokujesz wszystkie gałęzie "drzewa utopii", przyjdzie czas by narzucić miastu spójną wizję przyszłości, popchnąć społeczność w jednym kierunku rozwoju i raz na zawsze rozwiązać wszelkie napięcia. – czytamy w opisie na Steamie.
