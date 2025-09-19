Frostpunk 2 wreszcie na konsolach. 11 bit studios przygotowało dedykowany UI

Polska strategia doczekała się wersji na konsole i otrzymała szereg zmian w interfejsie.

Po roku od premiery na PC, Frostpunk 2 jest już dostępny na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Twórcy przygotowali osobny interfejs dostosowany do sterowania padem, a także wprowadzili wsparcie dla kontrolerów na PC.

Frostpunk 2 – co nowego w wersji konsolowej

Nowy interfejs pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy dzielnicami za pomocą bumperów oraz wprowadza kołowe menu kontekstowe, znane z konsolowej edycji pierwszej części, ale odświeżone na potrzeby sequela.