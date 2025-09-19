Zaloguj się lub Zarejestruj

Frostpunk 2 wreszcie na konsolach. 11 bit studios przygotowało dedykowany UI

Mikołaj Berlik
2025/09/19 16:00
Polska strategia doczekała się wersji na konsole i otrzymała szereg zmian w interfejsie.

Po roku od premiery na PC, Frostpunk 2 jest już dostępny na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Twórcy przygotowali osobny interfejs dostosowany do sterowania padem, a także wprowadzili wsparcie dla kontrolerów na PC.

Frostpunk 2
Frostpunk 2

Frostpunk 2 – co nowego w wersji konsolowej

Nowy interfejs pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy dzielnicami za pomocą bumperów oraz wprowadza kołowe menu kontekstowe, znane z konsolowej edycji pierwszej części, ale odświeżone na potrzeby sequela.

PC-towcy również otrzymali kilka usprawnień – w widoku Heatmap i głównej dzielnicy pojawia się teraz liczba bezdomnych, a ich śmiertelność została obniżona. Dodano także możliwość zwiększania pojemności magazynów dzięki nowym badaniom, a ulepszony generator zapewnia wyższe poziomy ogrzewania.

GramTV przedstawia:

Frostpunk 2 to gra, która wynosi gatunek city survival na nowy poziom. Obejmij funkcję Stewarda i przeprowadź swoje miasto przez kaskadę kryzysów rozgrywających się w postapokaliptycznym, przysypanym śniegiem świecie. Buduj dzielnice, nadzoruj ich łańcuchy dostaw i potrzeb. Próbuj lawirować pomiędzy narastającymi konfliktami społecznymi, a także interesami frakcji, które zamieszkują twoje miasto. Tylko ty możesz poprowadzić mieszkańców swojej metropolii ku niepewnej przyszłości.

To jednak nie koniec nowości. 11 bit studios przypomina, że w 2026 roku gra otrzyma pierwsze płatne DLC zatytułowane Aurora.

Tagi:

News
PC
premiera
strategia
polskie gry
11 bit studios
11bit Studios
Frostpunk
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Frostpunk 2
polskie studia
Mikołaj Berlik
