Frostpunk 2 wreszcie na konsolach. 11 bit studios przygotowało dedykowany UI

Polska strategia doczekała się wersji na konsole i otrzymała szereg zmian w interfejsie.
Po roku od premiery na PC, Frostpunk 2 jest już dostępny na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5. Twórcy przygotowali osobny interfejs dostosowany do sterowania padem, a także wprowadzili wsparcie dla kontrolerów na PC.
Frostpunk 2 – co nowego w wersji konsolowej
Nowy interfejs pozwala na szybkie przełączanie się pomiędzy dzielnicami za pomocą bumperów oraz wprowadza kołowe menu kontekstowe, znane z konsolowej edycji pierwszej części, ale odświeżone na potrzeby sequela.
PC-towcy również otrzymali kilka usprawnień – w widoku Heatmap i głównej dzielnicy pojawia się teraz liczba bezdomnych, a ich śmiertelność została obniżona. Dodano także możliwość zwiększania pojemności magazynów dzięki nowym badaniom, a ulepszony generator zapewnia wyższe poziomy ogrzewania.
Frostpunk 2 to gra, która wynosi gatunek city survival na nowy poziom. Obejmij funkcję Stewarda i przeprowadź swoje miasto przez kaskadę kryzysów rozgrywających się w postapokaliptycznym, przysypanym śniegiem świecie. Buduj dzielnice, nadzoruj ich łańcuchy dostaw i potrzeb. Próbuj lawirować pomiędzy narastającymi konfliktami społecznymi, a także interesami frakcji, które zamieszkują twoje miasto. Tylko ty możesz poprowadzić mieszkańców swojej metropolii ku niepewnej przyszłości.
To jednak nie koniec nowości. 11 bit studios przypomina, że w 2026 roku gra otrzyma pierwsze płatne DLC zatytułowane Aurora.
