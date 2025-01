Frontier Developments zdradza plany na 2025 rok. Planet Coaster 2 otrzyma ważne aktualizacje

Studio Frontier Developments ogłosiło plany rozwoju gry Planet Coaster 2 na 2025 rok. Aktualizacja, która pojawi się już w lutym, wprowadzi do gry szereg nowości, w tym niestandardowe bilboardy wideo i głośniki czy gotowe projekty kolejek górskich. Do gry powróci także popularna atrakcja z pierwszej części – Pathos 3. To jednak nie koniec.