Planet Coaster 2 nie zachwyciło graczy. Gra przyciągnęła sporą liczbę osób na premierę

Użytkownicy platformy Steam mają jednak nieco inne odczucia co do Planet Coaster 2. Choć nie brakuje pochwał odnoszących się do płynności rozgrywki czy oprawy wizualnej, ogólny odbiór jest klasyfikowany jako „mieszany”. Tylko 60% z ponad 1000 opinii jest pozytywnych. Gracze zwrócili uwagę między innymi na zbyt „konserwatywny” limit liczby gości w parku (6 tysięcy odwiedzających), brak możliwości dodawania niestandardowych billboardów czy muzyki, a także ograniczenia we Frontier Workshop. Użytkownikom Steama nie przypadł też do gustu brak motywów przygodowych, westernowych czy śnieżnych, przez co pojawiły się sugestie, że twórcy mogą szykować się do wydawania dodatkowych atrakcji pod postacią DLC. Nie brak głosów, że Planet Coaster 2 to „krok wstecz”.