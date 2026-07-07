Fani Elden Ring mają na co czekać. Nowy projekt z terminem premiery

Rot & Sorcery rozbuduje planszową adaptację gry FromSoftware o nowych przeciwników, bossów i lokacje.

Fani Elden Ring poznali termin kolejnego oficjalnego projektu związanego z uniwersum. Rot & Sorcery, rozszerzenie do planszowej wersji gry, zadebiutuje w lipcu 2027 roku. Elden Ring: Rot & Sorcery rozbuduje planszową przygodę Choć od premiery Elden Ringa oraz Elden Ring: Nightreign minęło już trochę czasu, świat stworzony przez FromSoftware nadal jest rozwijany w nowych formach. Najnowszym projektem jest Elden Ring: Rot & Sorcery, oficjalne rozszerzenie do planszowej adaptacji przygotowanej przez Steamforged Games.

Projekt zakończył kampanię crowdfundingową, podczas której zebrał około 2,5 miliona dolarów od ponad 4200 wspierających. Premiera dodatku planowana jest na lipiec 2027 roku. Rozszerzenie pozwoli graczom ponownie wkroczyć do Lands Between, tym razem w formie kooperacyjnej planszówki. Rot & Sorcery zaoferuje dwa nowe zestawy kampanii. Pierwszy, Machinations of the Witch, zabierze graczy do Liurnii Jezior, natomiast Dominion of Rot skupi się na skażonych przez Szkarłatną Zgniliznę terenach Caelid. Oba zestawy będzie można połączyć z wcześniejszą zawartością Elden Ring: The Board Game, tworząc większą kampanię.

GramTV przedstawia:

Dodatek wprowadzi nowych przeciwników, zadania, postacie niezależne, wyposażenie oraz bossów inspirowanych wydarzeniami z gry. Całość pozostanie kompatybilna z podstawową wersją planszówki i zaoferuje rozgrywkę dla od jednego do czterech graczy. Szczególnie interesująco zapowiada się część poświęcona Caelid, które jest jednym z najbardziej charakterystycznych regionów Elden Ring. Fani mogą liczyć między innymi na starcia inspirowane potężnymi bossami znanymi z gry, choć ostateczna zawartość projektu może jeszcze ulec zmianie przed rozpoczęciem produkcji. Jak już wspomnieliśmy, Elden Ring: Rot & Sorcery trafi do wspierających w lipcu 2027 roku. Elden Ring nie zadowoliło akcjonariuszy. CEO oskarżony o "niewykorzystanie potencjału"