Crunch i niskie zarobki – pracownicy FromSoftware o warunkach w studiu

Zdania na ten temat różnią się jednak w zależności od działu. Inny pracownik twierdzi z kolei, że nie otrzymał zbyt wielu nadgodzin. Co jednak ciekawe, wszystkie nadgodziny są generalnie wliczane w podstawowe wynagrodzenie. W studiu płaci się za pracę późną nocą, aczkolwiek jest to jedynie połowa zwykłej stawki godzinowej. Średnia roczna pensja we FromSoftware wynosi 3,41 miliona jenów, czyli około 111,3 tysiąca złotych. To kwota mniejsza w porównaniu do pracy na tych samych stanowiskach w innych firmach. Jak bowiem podaje serwis salaryexplorer.com, deweloperzy gier w Japonii rocznie zarabiają średnio 5,6 miliona jednów, czyli około 118 tysięcy złotych.