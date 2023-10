FromSoftware rozpoczyna masową rekrutację do nowych projektów

Jak podaje serwis Wccftech (powołując się na raport IGN Japan), na oficjalnej stronie studia FromSoftware pojawiło się naprawdę sporo nowych ogłoszeń o pracę. Nie powinno być to żadnym zaskoczeniem. Ostatnia produkcja zespołu, Armored Core VI: Fires of Rubicon, okazała się sukcesem, zaś twórcy najprawdopodobniej dokańczają już prace nad dodatkiem Shadow of the Erdtree do gry Elden Ring. Najwyższy więc czas powiększyć załogę przed zabraniem się za nowe projekty.

FromSoftware szykuje się do masowej rekrutacji

Pod koniec bieżącego roku FromSoftware ma więc rozpocząć rekrutację do wielu nowych projektów. Poszukiwani są m.in. programiści, inżynierowie serwerów, twórcy efektów, graficy 3D, animatorzy czy też kompozytorzy, a nawet osoby, które byłyby odpowiedzialne za PR.

Te wieści z kolei mają sens w kontekście plotek z początku bieżącego miesiąca, według których Shadow of the Erdtree rzeczywiście ma znajdować się na ostatniej prostej. To z kolei sugerowałoby, że FromSoftware powoli przygotowuje się do wystartowania z nowym lub nawet kilkoma nowymi projektami na nadchodzący rok.