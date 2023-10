Elden Ring Shadow of the Erdtree zobaczymy na TGA 2023? Plotki o dacie premiery

Mikołaj Ciesielski

W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat dodatku do najlepszej gry 2022 roku.

Pod koniec lutego zapowiedziano Elden Ring Shadow of the Erdtree. Nieco później dowiedzieliśmy się, że prace nad dodatkiem do najlepszej gry 2022 roku rozpoczęto już kilka miesięcy po premierze Elden Ring. From Software wciąż nie podzieliło się jednak szczegółami na temat wspomnianego rozszerzenia. Nieznana jest również data premiery, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni. Według najnowszych doniesień Elden Ring Shadow of the Erdtree ma doczekać się prezentacji na The Game Awards 2023. Elden Ring Shadow of the Erdtree z premierą na początku 2024 roku? Nowe plotki w sieci Autorem powyższych doniesień jest użytkowników serwisu YouTube posługujący się pseudonimem „Ziostorm”, który zajmuje się tworzeniem materiałów związanych z Elden Ring. Wspomniany twórca opublikował wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym poinformował nie tylko o planowanej prezentacji, ale także przekazał, że Elden Ring Shadow of the Erdtree ma rzekomo zadebiutować na rynku 5 lutego 2024 roku.

„Ziostorm” podkreśla, że powyższe informacje pochodzą od „niezweryfikowanego źródła”. Informatorzy mieli jednak przekazać pewne dowody na to, że rzeczywiście mają dostęp do wewnętrznych informacji From Software. Sam twórca podkreśla jednak, że to „nic konkretnego” i radzi, aby przedstawione rewelacje traktować jako plotkę.

