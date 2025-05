FromSoftware poprawia grę na premierę. Pierwsza aktualizacja Elden Ring: Nightreign już dostępna

Jeszcze przed oficjalnym debiutem Elden Ring: Nightreign, studio FromSoftware udostępniło pierwszą aktualizację oznaczoną numerem 1.01. Patch jest już dostępny do pobrania i zostanie automatycznie zainstalowany przez Steam. To klasyczna premierowa łatka mająca na celu dopracowanie gry przed rozpoczęciem właściwej zabawy.

Elden Ring: Nightreign – zmiany w pierwszym patchu

Według oficjalnego changelogu, aktualizacja do Elden Ring: Nightreign poprawia sterowanie postaciami, wprowadza zmiany i dodatki do ścieżki dźwiękowej, a także modyfikuje część tekstów oraz balans rozgrywki. Usprawniono też „scenariusze postaci”, choć twórcy nie podają szczegółów, co dokładnie się pod tym kryje. Nie wiadomo również, jakie konkretne błędy zostały naprawione – lista poprawek jest ogólna i nie zdradza zbyt wiele.