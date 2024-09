Ian McKellen potwierdza: Gandalf wróci w nowym filmie świata Władcy Pierścieni

Tęskniliście za Gandalfem? Wygląda na to, że Sir Ian McKellen może powrócić do słynnej roli czarodzieja. Właśnie ujawniono, że jako pierwszy z oryginalnej obsady Władcy Pierścieni został poproszony o udział w nowych filmach serii fantasy.

Najwyraźniej 85-letni McKellen nie planuje przechodzić na emeryturę. Biorąc pod uwagę, że prace przy nowym filmie ze świata Władcy Pierścieni zostały na razie tylko zapowiedziane, przy optymistycznym wariancie aktor wejdzie na plan nowego filmu dopiero w przyszłym roku (do końca roku musi odpoczywać, z racji skutków niedawnego upadku na scenie) . Nie wykluczone jednak, że spece od efektów specjalnych zostaną zatrudnieni do cyfrowego odmłodzenia twarzy aktora. Na razie bowiem w planach jest prequel głównej trylogii.

Warner Bros. ogłosiło, że za nowy film odpowiadać będzie Andy Serkis, odtwórca roli Golluma z oryginalnych filmów. Projekt funkcjonuje obecnie pod roboczym tytułem Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Na ten moment niewiele wiadomo o fabule filmu, ale tytuł sugeruje, że film skupi się na poszukiwaniach Golluma, być może ukazując nieznane dotąd epizody z jego życia, które rozgrywają się przed wydarzeniami z głównej trylogii Władcy Pierścieni. Serkis wyreżyseruje i zagra w nowym filmie, a scenariusz napiszą m.in. Fran Walsh i Philippa Boyens, którzy współtworzyli oryginalną trylogię.

Niezależnie od tego, fani Władcy Pierścieni już teraz mogą zajrzeć do świata wykreowanego przez J.R.R. Tolkiena. Na Amazon Prime Video premierę miał drugi sezon Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Zachęcamy do lektury naszej recenzji. Widowisko zbiera pozytywne opinię, choć nie brak głosów krytycznych.