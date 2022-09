Frigato – polska gra taktyczna o piratach w stylu Commandos na nowym wideo

Pod koniec maja polski deweloper Mercat Games i wydawca Ultimate Games S.A. zapowiedzieli Frigato: Shadows of the Caribbean. To gra taktyczna, która pod względem mechanik mocno przypomina tytuły takie jak Commandos czy Desperados III – tyle że tym razem akcja zostanie osadzona w pirackiej scenerii. Teraz w internecie pojawił się świeży zwiastun z produkcji . Zobaczycie go na samym dole.

Na wideo pokazano między innymi elementy walki – zarówno wręcz, jak i z dystansu, co zresztą znamienne dla produkcji tego typu. Co również jest typowe, to to, że w grze pojawia się też parę mechanizmów skradankowych. Na przykład widzimy, jak piraci próbują odwrócić uwagę wrogów za pomocą rzuconego w ich kierunku przedmiotu – lub pięknej, czerwonej papugi (ale tej szczęśliwie nikt nie rzuca – sama leci).

Frigato – data premiery i demo

Premiera tytułu planowana jest na 2023. Na razie nie wskazano dokładnego terminu (lub przynajmniej okienka). Jednocześnie twórcy przypominają o możliwości dodawania Shadows of the Caribbean do listy życzeń na Steamie. A poza tym na platformie Valve jest dostępna wersja demonstracyjna tytułu – jeśli jesteście fanami gatunku, to na pewno warto zobaczyć, co szykują polscy deweloperzy.