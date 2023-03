Frictional Games prezentuje fabularny zwiastun gry Amnesia: The Bunker

Fabularny zwiastun Amnesia: The Bunker – podobnie jak poprzednie materiały promocyjne – również nie należy do najdłuższych. Najnowszy trailer ujawnia, że wyjścia z bunkra zostały wysadzone przez wojsko, a znajdujący się w nim żołnierze zostali uwięzieni. Gracze będą natomiast musieli spróbować zdobyć materiały wybuchowe, które być może pozwolą im uciec z pułapki. Zadanie nie będzie jednak łatwe ze względu na czającego się w mroku potwora.

Na koniec przypomnijmy, że Amnesia: The Bunker ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S już 16 maja. Warto pamiętać, że nadchodząca produkcja studia Frictional Games trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wymaganiami sprzętowymi nowej odsłony serii Amnesia na PC.