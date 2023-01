Free Play Days – w co można zagrać za darmo w ten weekend?

Do wyboru aż trzy tytuły.

Zbliża się weekend, więc to dobra pora, by wspomnieć o kolejnej odsłonie Free Play Days. Przypomnijmy, że jest to inicjatywa, dzięki której posiadacze Xbox Game Pass Ultimate lub Xbox Live Gold mogą za darmo sprawdzać wybrane tytuły.

Kolejna edycja Free Play Days

W tym tygodniu w ramach Free Play Days możecie sprawdzić aż trzy tytuły. Najciekawszą z gier wydaje się być Assetto Corsa Competizione, chociaż niektórych skusić może Lawn Mowing Simulator. Szczególnie, że w sezonie zimowym nie mamy zbyt wielu okazji do koszenia trawnika. Trzecią z udostępnionych gier jest Train Sim World 3.



Wymienione gry udostępnione zostaną już dzisiaj i będziecie mogli ogrywać je do 29 stycznia. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą recenzją Assetto Corsa Competizione. Zdradzę tylko, że nasz redakcyjny rajdowiec – Harpen – ocenił grę naprawdę wysoko.