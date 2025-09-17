Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Motorsport w stagnacji. Nowa zawartość pojawi się dopiero w grudniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/17 11:10
Przyszłość Forzy Motorsport nie wygląda najlepiej. Póki co, gra nie otrzyma żadnej nowej zawartości, a jedynie powracające, dobrze znane trasy i wyzwania.

Po doniesieniach o zwolnieniach w Turn 10 Studios pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące przyszłości serii. Microsoft i Xbox unikali szczegółowych komentarzy, ograniczając się w sierpniu do obietnicy “kontynuowanego wsparcia”. Jednak wsparcie to nie to samo, co aktywny rozwój, a więc nowe samochody, trasy czy playlisty online. Teraz doskonale widać, że jest na tym polu poważny problem.

Forza Motorsport bawi się w recykling starej zawartości

Ostatnią rzeczywiście nową zawartością jaka trafiła do Forzy Motorsport były bolidy IndyCar (Chevrolet i Honda, bez hybryd), które trafiły do gry w czerwcu 2024 roku. Od tego czasu gracze otrzymują jedynie odgrzewane kampanie dla pojedynczego gracza z powtarzającymi się nagrodami. W najbliższym czasie Turn 10 posili się na recykling starej zawartości, co nie specjalnie kusi fanów. W październiku ma powrócić Endurance Tour, które było już w czerwcu 2024 roku. W listopadzie z kolei powróci BMW Tour, które gracze ogrywali na początku bieżącego roku. W grudniu natomiast pojawi się kontent sprzed dwóch lat w postaci Contemporary Tour. Do tego dojdą identyczne zestawy wyzwań i samochodów-nagród, które wcześniej były treściami typu FOMO.

Jedynym nowym elementem jaki ma się pojawić w grudniu będzie esportowa seria wydarzeń Rivals związanych z Logitech McLaren G Challenge, w którym do wygrania przewidziano ponad 100 tys. dolarów w gotówce i nagrodach.

Microsoft, ani Xbox na razie nie zdradzają, jaka przyszłość czeka Forzę Motorsport. Z kolei siostrzana Forza Horizon pozostaje na fali i kolejna odsłona ma zadebiutować już w przyszłym roku. Czy właśnie tak umiera największy konkurent Gran Turismo i swego czasu wielki hit na konsolach Xbox?

Forza Motorsport miała swoją premierę 10 października 2023 roku i przyjęto ją dość chłodno. Problemem była bardzo mała zawartość na start, ale wielu osobom nie przypadła do gustu samym gameplayem.

Źródło:https://traxion.gg/forza-motorsports-remaining-2025-content-plan-paints-a-bleak-picture

