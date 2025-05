Forza Horizon 5 z nowym malowaniem samochodu inspirowanym Xboxem i PlayStation. Sprawdź jak je zdobyć

Forza Horizon 5 jest niesamowitym hitem na PlayStation o czym świadczą jej wyniki sprzedaży . Debiut gry na konsoli Sony, jest też historyczną chwilą, a takie warto celebrować, dlatego postanowiono stworzyć specjalne malowanie dla samochodu Lamborghini Revuelto na cześć tego wydarzenia. Nowe malowanie to połączenie charakterystycznych kolorów obu platform, a mianowicie zieleni Xboxa i błękitu PlayStation, a wszystko to dzięki współpracy Xboxa i Lamborghini.

Design robi wrażenie. Przód auta ozdobiony jest zielenią Xboxa, która płynnie przechodzi w błękit PlayStation w tylnej części. Dodatkowo boki zdobią geometryczne detale w kształcie sześciokątów. Co ciekawe, oprócz wirtualnej wersji, powstała także prawdziwa wersja Lamborghini Revuelto z tym malowaniem, ujawniona przez IGN jako egzemplarz jedyny w swoim rodzaju.

Wraz z Revuelto, gracze mogą odblokować także inne imponujące pojazdy, jak choćby Lamborghini Huracan Sterrato z 2023 roku, Lotus Exige Cup 430 z 2018 oraz potężnego Hennessey Mammoth 6×6 z 2022. Każdy z nich dostępny jest po ukończeniu odpowiednich wyzwań w ramach Horizon Realms. Pamiętajmy jednak, że malowanie Xbox/PlayStation jest jednak dostępne wyłącznie dla modelu Revuelto.

Choć obecność Forzy Horizon 5 na PS5 może wydawać się nietypowa, nie jest to pierwszy tytuł Microsoftu, który pojawił się na konsoli konkurencji. Wcześniej na PlayStation trafiły takie produkcje jak Sea of Thieves, Minecraft Dungeons, Psychonauts 2 czy Grounded. Trend ten zdaje się świadczyć o zmianie podejścia do ekskluzywności gier na platformach z korzyścią dla graczy.