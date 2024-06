Forza Horizon 5 z nowym DLC. Fani serii Powrót do przyszłości będą zachwyceni

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o aktualizacji Retrowave do Forza Horizon 5, a teraz przyszedł czas na kolejne nowości. Playground Games przygotowało bowiem nowe DLC, dzięki któremu gracze będą mieli okazję usiąść za kierownicą kilku kultowych samochodów. Dodatek Universal Icons Car Pack wprowadzi bowiem do ostatniej części serii Forza Horizon auta inspirowane m.in. takimi markami jak Park Jurajski czy Powrót do przyszłości.

Playground Games prezentuje Universal Icons Car Pack do Forza Horizon 5

Zgodnie z przekazanymi informacjami dodatek Universal Icons Car Pack do Forza Horizon 5 zadebiutuje dzisiaj, czyli 18 czerwca 2024 roku. We wspomnianym DLC znajdziemy m.in. trzy wersje kultowego samochodu z serii filmów Powrót do przyszłości. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych przez deweloperów z Playground Games.