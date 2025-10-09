Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite szykuje się na Halloween. Battle Royale przywita ekipę Scooby-Doo

Patrycja Pietrowska
2025/10/09 12:00
0
0

Fortnitemares 2025 startuje już dzisiaj.

Coroczne wydarzenie Halloweenowe w grze Fortnite, znane jako Fortnitemares, jest już gotowe do powrotu. Fani nie będą musieli długo czekać, ponieważ premiera tegorocznego sezonu grozy zaplanowana została na czwartek, 9 października. Epic Games opublikowało nowy zwiastun, prezentujący zestaw skórek postaci, które zasilą grę wraz z powrotem Fortnitemares.

Fortnite
Fortnite

Fortnitemares 2025 z wielkimi crossoverami. Scooby-Doo i Jason w Fortnite

Lista nowych bohaterów jest imponująca i obejmuje wiele znanych franczyz. Gracze będą mogli wcielić się w postać Jasona Voorheesa, ikonicznego zabójcy z serii Piątek Trzynastego. Dołączą do niego inni bohaterowie horroru, tacy jak Ghostface, a także Huggy Wuggy, pochodzący z gry wideo Poppy Playtime. Szczególną uwagę przyciąga pełna ekipa detektywów z Scooby-Doo, czyli Scooby-Doo, Kudłaty, Velma, Daphne i Fred. Choć ogłoszono całą piątkę, źródła wskazują, że nie jest jeszcze przesądzone, czy wszystkie te postacie będą faktycznie dostępne dla graczy.

W chwili obecnej nie ma pewności, jaka część z nowo wprowadzonych skórek będzie dostępna poprzez standardowe przepustki bojowe, a które zostaną udostępnione do zakupu bezpośrednio w sklepie Fortnite. Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach Fortnitemares fani mieli okazję zdobyć wiele innych ikonicznych postaci związanych z motywami grozy i fantasy. Wśród nich znajdowali się między innymi: Rick Grimes z The Walking Dead, duet Chris i Jill z Resident Evil, Alan Wake, Ash z The Evil Dead, Michael Myers z Halloween czy Jack Skellington i Sally z Miasteczka Halloween.

GramTV przedstawia:

W tle nadchodzącego Fortnitemares trwają również inne aktywne wydarzenia w grze. W zeszłym tygodniu, wraz z aktualizacją, rozpoczęła się współpraca z KPop Demon Hunters. Towarzyszy jej również odświeżony tryb Horde Rush, który został zmodyfikowany i obecnie skupia się na walce z przeciwnikami będącymi demonami.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/this-years-fortnitemares-event-in-fortenite-adds-jason-scooby-doo-ghostface-and-more/

Tagi:

News
trailer
zwiastun
Fortnite
battle royale
Halloween
skórki
nowa zawartość
nowości
Scooby-Doo
Fortnitemares 2025
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112