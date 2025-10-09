Fortnite szykuje się na Halloween. Battle Royale przywita ekipę Scooby-Doo

Coroczne wydarzenie Halloweenowe w grze Fortnite, znane jako Fortnitemares, jest już gotowe do powrotu. Fani nie będą musieli długo czekać, ponieważ premiera tegorocznego sezonu grozy zaplanowana została na czwartek, 9 października. Epic Games opublikowało nowy zwiastun, prezentujący zestaw skórek postaci, które zasilą grę wraz z powrotem Fortnitemares.

Fortnitemares 2025 z wielkimi crossoverami. Scooby-Doo i Jason w Fortnite

Lista nowych bohaterów jest imponująca i obejmuje wiele znanych franczyz. Gracze będą mogli wcielić się w postać Jasona Voorheesa, ikonicznego zabójcy z serii Piątek Trzynastego. Dołączą do niego inni bohaterowie horroru, tacy jak Ghostface, a także Huggy Wuggy, pochodzący z gry wideo Poppy Playtime. Szczególną uwagę przyciąga pełna ekipa detektywów z Scooby-Doo, czyli Scooby-Doo, Kudłaty, Velma, Daphne i Fred. Choć ogłoszono całą piątkę, źródła wskazują, że nie jest jeszcze przesądzone, czy wszystkie te postacie będą faktycznie dostępne dla graczy.