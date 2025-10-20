Fortnite x The Simpsons – kultowe miasto Springfield ma trafić do gry

Nowy przeciek sugeruje, że do Fortnite’a trafi mapa inspirowana Springfield – miastem z kultowego The Simpsons. Informację podali znani leakerzy, według których współpraca z animowaną serią ma rozpocząć się w listopadzie wraz z premierą krótszego sezonu. Potwierdzono już, że jednym z punktów zainteresowania będzie elektrownia jądrowa, w której pracuje Homer Simpson.

Fortnite x The Simpsons – Springfield wchodzi do gry

Epic Games oficjalnie potwierdziło, że crossover z The Simpsons rzeczywiście się odbędzie, lecz nieoficjalnie pojawiły się już szczegóły. Według przecieków wydarzenie wystartuje 1 listopada, kiedy to do gry ma trafić mini-sezon osadzony w świecie Springfieldu. Na mapie pojawią się charakterystyczne lokacje, a jedynym potwierdzonym miejscem jest na razie elektrownia jądrowa.