Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite x The Simpsons – kultowe miasto Springfield ma trafić do gry

Mikołaj Berlik
2025/10/20 11:45
0
0

Fortnite doczeka się crossovera z Simpsonami – gracze odwiedzą Springfield w ramach krótkiego sezonu.

Nowy przeciek sugeruje, że do Fortnite’a trafi mapa inspirowana Springfield – miastem z kultowego The Simpsons. Informację podali znani leakerzy, według których współpraca z animowaną serią ma rozpocząć się w listopadzie wraz z premierą krótszego sezonu. Potwierdzono już, że jednym z punktów zainteresowania będzie elektrownia jądrowa, w której pracuje Homer Simpson.

Fortnite
Fortnite

Fortnite x The Simpsons – Springfield wchodzi do gry

Epic Games oficjalnie potwierdziło, że crossover z The Simpsons rzeczywiście się odbędzie, lecz nieoficjalnie pojawiły się już szczegóły. Według przecieków wydarzenie wystartuje 1 listopada, kiedy to do gry ma trafić mini-sezon osadzony w świecie Springfieldu. Na mapie pojawią się charakterystyczne lokacje, a jedynym potwierdzonym miejscem jest na razie elektrownia jądrowa.

GramTV przedstawia:

Pierwsze pogłoski o crossoverze pojawiły się już pod koniec września, a najnowsze informacje zdają się je potwierdzać. Gracze spekulują, że oprócz elektrowni w grze zobaczymy takie lokacje jak Evergreen Terrace, Moe’s Tavern, Krusty Burger czy Springfield Elementary – oczywiście w pomniejszonej wersji.

Wydarzenie w Fortnite zbiegnie się z nowym impulsem medialnym dla marki – niedawno Disney oficjalnie zapowiedział nowy film The Simpsons, którego premierę zaplanowano na 2027 rok.

Źródło:https://insider-gaming.com/fortnite-simpsons-springfield-map-coming-crossover/

Tagi:

News
PC
Epic Games
Fortnite
przeciek
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112