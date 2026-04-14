Trzy pierwsze części Gothic trafią na konsole. Premiery jeszcze w tym roku

Fani kultowego Gothica mają powody do radości, ponieważ kultowa seria powraca, ale tym razem na konsole.

Jak dowiedzieliśmy się od wydawnictwa Plaion Polska, Gothic Classic, Gothic II Complete Classic oraz Gothic III Classic trafią w tym roku na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gracze ponownie wcielą się w Bezimiennego i odwiedzą świat Myrtany, niezależnie od tego, czy są wieloletnimi fanami serii, czy dopiero pierwszy raz rozpoczną swoją przygodę. Trylogia Gothic trafi na konsole PS5 i XSX Pierwsza część Gothic przenosi graczy do kolonii karnej w Khorinis, gdzie król Rhobar II wykorzystuje więźniów do wydobycia magicznej rudy potrzebnej do walki z orkami. Magiczna bariera mająca powstrzymać ucieczki wymyka się spod kontroli, a władzę przejmują brutalni skazańcy. Gra oferuje ponad 50 godzin rozgrywki, szeroki wybór broni i zaklęć, unikalny system rozwoju oparty na nauczycielach, żyjący świat z realistycznymi zachowaniami NPC oraz możliwość wyboru jednego z trzech obozów.

Kontynuacja rozwija wydarzenia po upadku bariery z pierwszej części i łączy podstawową wersję gry z dodatkiem Noc Kruka. Świat pogrąża się w chaosie, a okolice Khorinis stają się niebezpieczne przez bandytów i inne zagrożenia. Na graczy czeka ponad 100 misji w różnorodnych lokacjach, ponad 500 unikalnych postaci niezależnych, rozgałęziona fabuła zależna od decyzji gracza, ponad 200 broni i zaklęć oraz pełny angielski dubbing (ponad 12 godzin).

Trzecia część przenosi akcję na kontynent, gdzie Myrtana zmaga się z inwazją orków, rebelią i politycznymi konfliktami. Bezimienny staje się kluczową postacią, której decyzje zdecydują o losie świata. Gra wyróżnia się ogromnym, otwartym światem bez ograniczeń, zaawansowaną sztuczną inteligencją postaci, bezklasowym systemem rozwoju, dziesiątkami przeciwników i stworzeń, ponad 50 zaklęciami i 100 rodzajami broni oraz dynamicznym systemem walki i wieloma wyborami fabularnymi. Premiera trylogii Gothic na konsolach to szansa na ponowne odkrycie jednej z najważniejszych serii RPG w historii, zarówno dla fanów, jak i nowych graczy. Powrót do kolonii karnej i świata Myrtany zapowiada się jako jedna z ciekawszych premier drugiej połowy 2026 roku. Poszczególne części trylogii będą debiutować stopniowo, a tak prezentują się ich daty premiery: Gothic Classic – 28 lipca 2026

Gothic II Complete Classic – 29 września 2026

Gothic III Classic – 24 listopada 2026 Każda z części została wyceniona na 29,99 euro co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 127-130 złotych.