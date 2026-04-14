Trzy pierwsze części Gothic trafią na konsole. Premiery jeszcze w tym roku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/04/14 20:30
Fani kultowego Gothica mają powody do radości, ponieważ kultowa seria powraca, ale tym razem na konsole.

Jak dowiedzieliśmy się od wydawnictwa Plaion Polska, Gothic Classic, Gothic II Complete Classic oraz Gothic III Classic trafią w tym roku na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gracze ponownie wcielą się w Bezimiennego i odwiedzą świat Myrtany, niezależnie od tego, czy są wieloletnimi fanami serii, czy dopiero pierwszy raz rozpoczną swoją przygodę.

Gothic 1, 2 i 3
Pierwsza część Gothic przenosi graczy do kolonii karnej w Khorinis, gdzie król Rhobar II wykorzystuje więźniów do wydobycia magicznej rudy potrzebnej do walki z orkami. Magiczna bariera mająca powstrzymać ucieczki wymyka się spod kontroli, a władzę przejmują brutalni skazańcy. Gra oferuje ponad 50 godzin rozgrywki, szeroki wybór broni i zaklęć, unikalny system rozwoju oparty na nauczycielach, żyjący świat z realistycznymi zachowaniami NPC oraz możliwość wyboru jednego z trzech obozów.

Kontynuacja rozwija wydarzenia po upadku bariery z pierwszej części i łączy podstawową wersję gry z dodatkiem Noc Kruka. Świat pogrąża się w chaosie, a okolice Khorinis stają się niebezpieczne przez bandytów i inne zagrożenia. Na graczy czeka ponad 100 misji w różnorodnych lokacjach, ponad 500 unikalnych postaci niezależnych, rozgałęziona fabuła zależna od decyzji gracza, ponad 200 broni i zaklęć oraz pełny angielski dubbing (ponad 12 godzin).

Trzecia część przenosi akcję na kontynent, gdzie Myrtana zmaga się z inwazją orków, rebelią i politycznymi konfliktami. Bezimienny staje się kluczową postacią, której decyzje zdecydują o losie świata. Gra wyróżnia się ogromnym, otwartym światem bez ograniczeń, zaawansowaną sztuczną inteligencją postaci, bezklasowym systemem rozwoju, dziesiątkami przeciwników i stworzeń, ponad 50 zaklęciami i 100 rodzajami broni oraz dynamicznym systemem walki i wieloma wyborami fabularnymi.

Premiera trylogii Gothic na konsolach to szansa na ponowne odkrycie jednej z najważniejszych serii RPG w historii, zarówno dla fanów, jak i nowych graczy. Powrót do kolonii karnej i świata Myrtany zapowiada się jako jedna z ciekawszych premier drugiej połowy 2026 roku. Poszczególne części trylogii będą debiutować stopniowo, a tak prezentują się ich daty premiery:

  • Gothic Classic – 28 lipca 2026
  • Gothic II Complete Classic – 29 września 2026
  • Gothic III Classic – 24 listopada 2026
Każda z części została wyceniona na 29,99 euro co w przeliczeniu na złotówki wynosi około 127-130 złotych.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 21:53
Gucio1846 napisał:

Słusznie. Nadrobię to :)

 W zasadzie tyle samo co na Nintendo Store. Na GOG znowu za 92zł każda gra z osobna. Czyli też trzeba trochę zapłacić. 

Ale realnie - wolę wydać kasę na trylogię Gothica jak na np Starfield. Bo przynajmniej wiem że przy trylogii będę się dobrze bawił. No przynajmniej przy pierwszych dwóch grach. Nie jestem jakimś wielkim fanem trójki. 

Gucio1846
Gramowicz
Autor
Dzisiaj 21:08
Thadrion napisał:

Autorze, zapomniałeś w newsie o najważniejszym. Każda z części została wyceniona na 30 euro. Ok. 130zł za 20-26 letnią grę, blisko 400zł za trylogię. 

Chciałbym powiedzieć, że chyba na głowę upadli, ale oni nie dość, że upadli, to jeszcze wstali i nacharkali graczom prosto w twarz wyceniając gry mające średnio 25 lat na karku jak nowe tytuły AA. 

Słusznie. Nadrobię to :)

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 20:53

Autorze, zapomniałeś w newsie o najważniejszym. Każda z części została wyceniona na 30 euro. Ok. 130zł za 20-26 letnią grę, blisko 400zł za trylogię. 

Chciałbym powiedzieć, że chyba na głowę upadli, ale oni nie dość, że upadli, to jeszcze wstali i nacharkali graczom prosto w twarz wyceniając gry mające średnio 25 lat na karku jak nowe tytuły AA. 




