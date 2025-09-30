Zaloguj się lub Zarejestruj

Fortnite usuwa taniec Peacemakera za rzekome promowanie nazizmu. Burza w szklance wody?

Jakub Piwoński
2025/09/30 08:30
Afera wokół postaci DC. Czy oskarżenia są zasadne?

Ten crossover najwyraźniej nie wyszedł Fortnite na dobre. W niedzielę Epic Games poinformowało, że wycofuje z gry Peaceful Hips Emote. Powód? Część społeczności stwierdziła, że taniec Peacemakera zaczął niebezpiecznie przypominać… swastykę. Czy to burza w szklance wody, czy oskarżenia są zasadne?

Peacemaker promuje nazizm. Czyżby?

Kontrowersje wybuchły tuż po premierze nowego odcinka drugiego sezonu Peacemakera. W produkcji ujawniono alternatywną rzeczywistość – Ziemię-X – gdzie naziści odnieśli zwycięstwo w II wojnie światowej. Niektórzy widzowie natychmiast uznali, że układ choreograficzny bohatera w grze nabiera „niepokojącego znaczenia”.

Sęk w tym, że wspomniana emotka to tylko fragment sekwencji tanecznej z czołówki serialu. Dokładnie tej samej, którą widzi każdy fan, zanim jeszcze rozpocznie się odcinek. Trudno więc mówić o świadomym nawiązaniu do symboliki nazistowskiej – cała sprawa wydaje się mocno przesadzona.

Mimo wszystko Epic Games zdecydowało się działać:

Wyłączamy Peaceful Hips Emote w Fortnite i przyjrzymy się intencjom naszego partnera związanym z tą emotką. Jeśli nie zostanie przywrócona, w najbliższych dniach zwrócimy graczom pieniądze. Przepraszamy.

Wszystko wskazuje na to, że wydawca – podobnie jak fani – nie wiedział, jakie fabularne twisty przygotował James Gunn. Twórca Peacemakera do samego końca pilnował, by nie zdradzić szczegółów finałowych odcinków. A co wy myślicie o Peaceful Hips Emote. Czy według was „promuje” ideologię, czy jedynie dziwaczny taniec superbohatera? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło:https://www.forbes.com/sites/paultassi/2025/09/28/fortnite-disables-alleged-nazi-peacemaker-emote-after-show-reveal/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 09:07

Za przeproszeniem ci kretyni których to obraziło chyba w życiu swastyki nie widzieli że tak wymyślają. Z drugiej strony idiotyzm politycznych aktywistów dawno mnie przestał zaskakiwać. Przypomnę że podobni idioci dali sobie wmówić przez 4chan że złożenie palców w OK, coś co robią ludzie na całym świecie by powiedzieć że wszystko jest w porządku to oznacza "White Power". Bo jak robisz OK to Ci 3 palce lecą naturalnie do góry. 

Razu pewnego tego typu durnie... doprowadzili do zwolnienia meksykańskiego pracownika raportując go po tablicy rejestracyjnej (rasiści nie wiedzieli nawet kim był kierowca) bo... mając rękę poza oknem spuszczoną 2 palce miał razem co wyglądało jak "OK". 

Najwyraźniej ci zidiociali ludzie już nie pozwalają człowiekowi 2 palców ze sobą dotknąć. A teraz nie będzie można rękami machać. 

Serio - trzeba tych ludzi usuwać z przestrzeni publicznej tymi samymi metodami które stosują. Bo innego wyjścia nie ma. To już było absurdalne kilka lat temu i jest tylko coraz gorzej. Porzucamy zdrowy rozsądek dla dobrego samopoczucie jakieś wąskiej grupy politycznych ekstremistów o IQ w granicach mojego numeru buta. 

Vencel
Gramowicz
Dzisiaj 08:38

Czasy z dupy generują problemy z dupy i wymagają rozwiązań z dupy -.-'




