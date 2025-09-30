Fortnite usuwa taniec Peacemakera za rzekome promowanie nazizmu. Burza w szklance wody?

Afera wokół postaci DC. Czy oskarżenia są zasadne?
Ten crossover najwyraźniej nie wyszedł Fortnite na dobre. W niedzielę Epic Games poinformowało, że wycofuje z gry Peaceful Hips Emote. Powód? Część społeczności stwierdziła, że taniec Peacemakera zaczął niebezpiecznie przypominać… swastykę. Czy to burza w szklance wody, czy oskarżenia są zasadne?
Peacemaker promuje nazizm. Czyżby?
Kontrowersje wybuchły tuż po premierze nowego odcinka drugiego sezonu Peacemakera. W produkcji ujawniono alternatywną rzeczywistość – Ziemię-X – gdzie naziści odnieśli zwycięstwo w II wojnie światowej. Niektórzy widzowie natychmiast uznali, że układ choreograficzny bohatera w grze nabiera „niepokojącego znaczenia”.
Sęk w tym, że wspomniana emotka to tylko fragment sekwencji tanecznej z czołówki serialu. Dokładnie tej samej, którą widzi każdy fan, zanim jeszcze rozpocznie się odcinek. Trudno więc mówić o świadomym nawiązaniu do symboliki nazistowskiej – cała sprawa wydaje się mocno przesadzona.
Mimo wszystko Epic Games zdecydowało się działać:
Wyłączamy Peaceful Hips Emote w Fortnite i przyjrzymy się intencjom naszego partnera związanym z tą emotką. Jeśli nie zostanie przywrócona, w najbliższych dniach zwrócimy graczom pieniądze. Przepraszamy.
Wszystko wskazuje na to, że wydawca – podobnie jak fani – nie wiedział, jakie fabularne twisty przygotował James Gunn. Twórca Peacemakera do samego końca pilnował, by nie zdradzić szczegółów finałowych odcinków. A co wy myślicie o Peaceful Hips Emote. Czy według was „promuje” ideologię, czy jedynie dziwaczny taniec superbohatera? Dajcie znać w komentarzu.