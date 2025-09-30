Fortnite usuwa taniec Peacemakera za rzekome promowanie nazizmu. Burza w szklance wody?

Ten crossover najwyraźniej nie wyszedł Fortnite na dobre. W niedzielę Epic Games poinformowało, że wycofuje z gry Peaceful Hips Emote. Powód? Część społeczności stwierdziła, że taniec Peacemakera zaczął niebezpiecznie przypominać… swastykę. Czy to burza w szklance wody, czy oskarżenia są zasadne?

Peacemaker promuje nazizm. Czyżby?

Kontrowersje wybuchły tuż po premierze nowego odcinka drugiego sezonu Peacemakera. W produkcji ujawniono alternatywną rzeczywistość – Ziemię-X – gdzie naziści odnieśli zwycięstwo w II wojnie światowej. Niektórzy widzowie natychmiast uznali, że układ choreograficzny bohatera w grze nabiera „niepokojącego znaczenia”.