Fortnite jest teraz e-sportową dyscypliną olimpijską

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) dodał Fortnite do listy olimpijskich finałów e-sportu. Dwunastu graczy z Fortnite Champion Series weźmie udział w zawodach strzeleckich wspieranych przez Międzynarodową Federację Sportów Strzeleckich na specjalnej wyspie Fortnite. Nie będzie więc żadnych bitew do ostatniego gracza ani demonstracji budowania, ale widzowie otrzymają szansę oglądana zmagań jednych z najlepszych na świecie wirtualnych strzelców sportowych.

Na liście Olympic Esports Series znajduje się w tej chwili dziesięć gier, które mniej więcej dają się podciągnąć pod istniejące dyscypliny sportowe. Są tu między innymi Just Dance, wyścigi Gran Turismo, kolarstwo Zwift, a nawet szachy internetowe. Impreza jest kontynuacją Olympic Virtual Series z 2021 roku, która obejmowała pięć cyfrowych sportów. MKOl postrzega to jako część szerszych wysiłków na rzecz wspierania e-sportu i wspierania społeczności graczy. Dodanie wyspy Fortnite jest zgodne z celami e-sportowymi Komitetu i jest to „pokojowa rywalizacja” z fizycznym odpowiednikiem. Dlatego na cyfrowej olimpiadzie nie pojawiają się takie tytuły jak Counter-Strike lub League of Legends.

Impreza zostanie rozegrana w Singapurze pomiędzy 22 a 25 czerwca. Już teraz można kupować bilety, a więc jeśli wybieracie się w ten egzotyczny zakątek świata, jest okazja zobaczyć e-sportowców w akcji. Dla wszystkich pozostających w domach przygotowane będą transmisje z wydarzenia zarówno przez Olympics.com, jak i kanały mediów społecznościowych Olympics.