Fortnite zaskakuje. Unity oficjalnie wejdzie do gry

Mikołaj Berlik
2025/11/19 19:30
0

Epic Games ogłasza partnerstwo z Unity, które pozwoli publikować gry z tego silnika bezpośrednio w Fortnite

Epic Games ujawniło nowe partnerstwo z Unity, dzięki któremu gry tworzone na silniku Unity będą mogły trafiać bezpośrednio do Fortnite. To kolejny krok w rozwoju platformy UGC, która ma już ponad 500 mln zarejestrowanych kont i stanowi jeden z największych ekosystemów twórczych w branży.

Fortnite
Fortnite

Fortnite – co oznacza współpraca Epic i Unity?

Twórcy korzystający z Unity zyskają możliwość publikowania własnych produkcji w Fortnite oraz udział w ekonomii Fortnite Creator Economy. To pierwszy raz, kiedy Epic otwiera swoją platformę na gry powstające na innym silniku niż Unreal Engine, co ma poszerzyć rynek i zwiększyć dostęp twórców do globalnej publiczności.

Jednocześnie Unity doda wsparcie dla Unreal Engine do swojej platformy cross-commerce, umożliwiającej obsługę płatności, katalogów cyfrowych i sklepów webowych na PC, urządzeniach mobilnych i przeglądarkach. Ogłoszenie padło podczas konferencji Unite, gdzie podkreślono, że współpraca ma wzmocnić interoperacyjność i rozwój „otwartego metawersum”.

Partnerstwo wpisuje się w rywalizację z Robloxem – największym światowym ekosystemem UGC. Epic już w 2023 roku udostępnił Unreal Editor for Fortnite, otwierając drogę do tworzenia pełnoprawnych gier wewnątrz Fortnite. Tim Sweeney ponownie potwierdził, że rozwój Fortnite i Unreal Engine zmierza do połączenia w jedną, przyszłą platformę, której fundamentem może stać się Unreal Engine 6. Wstępne wersje nowego silnika mogą pojawić się za 2–3 lata.

Źródło:https://gamingbolt.com/fortnite-is-getting-games-made-in-unity-engine

Tagi:

News
ogłoszenie
Unity
Epic
Epic Games
Fortnite
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

