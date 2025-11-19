Fortnite zaskakuje. Unity oficjalnie wejdzie do gry

Epic Games ujawniło nowe partnerstwo z Unity, dzięki któremu gry tworzone na silniku Unity będą mogły trafiać bezpośrednio do Fortnite. To kolejny krok w rozwoju platformy UGC, która ma już ponad 500 mln zarejestrowanych kont i stanowi jeden z największych ekosystemów twórczych w branży.
Fortnite – co oznacza współpraca Epic i Unity?
Twórcy korzystający z Unity zyskają możliwość publikowania własnych produkcji w Fortnite oraz udział w ekonomii Fortnite Creator Economy. To pierwszy raz, kiedy Epic otwiera swoją platformę na gry powstające na innym silniku niż Unreal Engine, co ma poszerzyć rynek i zwiększyć dostęp twórców do globalnej publiczności.
