Fortnite zaskakuje. Unity oficjalnie wejdzie do gry

Epic Games ogłasza partnerstwo z Unity, które pozwoli publikować gry z tego silnika bezpośrednio w Fortnite

Epic Games ujawniło nowe partnerstwo z Unity, dzięki któremu gry tworzone na silniku Unity będą mogły trafiać bezpośrednio do Fortnite. To kolejny krok w rozwoju platformy UGC, która ma już ponad 500 mln zarejestrowanych kont i stanowi jeden z największych ekosystemów twórczych w branży.

Fortnite – co oznacza współpraca Epic i Unity?

Twórcy korzystający z Unity zyskają możliwość publikowania własnych produkcji w Fortnite oraz udział w ekonomii Fortnite Creator Economy. To pierwszy raz, kiedy Epic otwiera swoją platformę na gry powstające na innym silniku niż Unreal Engine, co ma poszerzyć rynek i zwiększyć dostęp twórców do globalnej publiczności.