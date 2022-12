"Prawdziwa next-genowa aktualizacja" grafiki w Fortnite. Zobacz porównanie

Przedwczoraj informowaliśmy Was, że do puli grywalnych postaci w grze Fortnite dołączyli Geralt z Rivii oraz Doom Slayer. Dzisiaj natomiast skupimy się na innej nowości, która zawitała do produkcji wraz z premierą czwartego rozdziału. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Epic Games, oprawa graficzna Fortnite doczekała się prawdziwej next-genowej aktualizacji, która umożliwiła wykorzystanie najnowszych, najbardziej nowatorskich funkcji silnika graficznego Unreal Engine w wersji 5.1.

Nowa jakość grafiki w grze Fortnite – szczegóły