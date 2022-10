Forspoken – nowe wideo prezentuje magiczny parkour

W grze od Luminous Productions wcielimy się w postać o imieniu Frey, która z Nowego Jorku trafi do krainy fantasy. Bohaterka będzie próbowała znaleźć drogę powrotną do domu, w czym pomogą jej magiczne zdolności. A przy okazji warto dodać, że znamy szacowaną długość rozgrywki. Okazuje się, że dotarcie do napisów końcowych w Forspoken zajmie nam kawał czasu – zapoznanie się z główną historią to zadanie na ponad 30 (a nawet 40) godzin.

Forspoken – data premiery i platformy

Forspoken miało trafić do sklepów najpierw na wiosnę, później jesienią 2022. Ostatecznie nową datą premiery gry od Luminous Productions jest 24 stycznia 2023. Tytuł ukaże się wyłącznie na PC i PS5.