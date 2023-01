Forspoken można przejść w kilka godzin. Gameplay potwierdza krótki czas rozgrywki

Już jutro swoją premierę ma Forspoken, czyli długo oczekiwany tytuł od Luminous Production, ale na przedpremierowe recenzje nie możemy jednak liczyć. Square Enix najwyraźniej nie jest pewny swojej produkcji i wiele redakcji nie otrzymało kluczy do gry, aby przygotować swoje wrażenia przed jej debiutem. Jednym z powodów może być krótki czas potrzeby do ukończenia głównego wątku gry. Już wcześniej pojawiły się informacje, że Forspoken można ukończyć w zaledwie 6-7 godzin, co dla przygodowej gry akcji z otwartym światem jest sporym zaskoczeniem. Niestety wszystko na to wskazuje, że plotki mogą okazać się prawdziwe i w sieci pojawił się pierwszy film prezentujący całą grę od początku do końca, na którą gracz potrzebował zaledwie ośmiu godzin.

Forspoken oferuje historię tylko na 8 godzin

Oczywiście rozgrywkę będzie można przedłużyć wykonując zadania poboczne, zwiedzając świat lub poszukując rozsiane po mapie poukrywane znajdzki, ale napisy końcowe będziemy mogli ujrzeć już po około ośmiu godzinach. Właśnie tyle czasu gracze będą potrzebować na ukończenie głównego wątku, który jest wyjątkowo krótki.