Formula Legends z ważną aktualizacją. Poprawiono sterowanie i sztuczną inteligencję

Twórcy Formula Legends udostępnili nową aktualizację, która znacząco poprawia model prowadzenia pojazdów oraz zachowanie sztucznej inteligencji, na którą skarżyło się mnóstwo osób.
Produkcja studia 3DClouds, będąca hołdem dla historii Formuły 1, zebrała pozytywne opinie za stylizowaną oprawę graficzną i za swoje podejście do historii F1, jednak gracze narzekali na problemy ze sterowaniem i nierówną jazdą przeciwników sterowanych przez komputer. My również zwróciliśmy uwagę na te problemy w naszej recenzji i wiele wskazuje na to, że nowa aktualizacja pozwoli spojrzeć na Formulę Legends przychylniejszym okiem.
Nowy model jazdy w Formula Legends
W odpowiedzi na te uwagi twórcy wprowadzili nowy, bardziej czuły i responsywny system kierowania, zaprojektowany z myślą o graczach, którym dotychczasowy model jazdy sprawiał trudności. Zmienione sterowanie jest opcjonalne. Po uruchomieniu gry użytkownik może wybrać między pierwotnym modelem, a nowym trybem “standard”. Aktualizacja wprowadziła również mniej agresywne zachowanie AI, dzięki czemu przeciwnicy rzadziej powodują kolizje, co również było ogromnym problemem. Naprawiono też liczne błędy związane z wyścigami i postawami komputerowych kierowców.
Warto jednak pamiętać, że nowy model jazdy może wpływać na czasy okrążeń, dlatego twórcy zapowiedzieli reset tablic wyników w kolejnej aktualizacji planowanej na połowę lub koniec października. Przyszły patch ma też przynieść dodatkowe ulepszenia AI, nowe poziomy trudności i kolejne poprawki błędów.
Patch w wersji 1.0.1 jest obecnie dostępny na PC i PlayStation, a wkrótce trafi także na Xboxa i Nintendo Switch. Tak przedstawia się pełna lista zmian w Formula Legends:
Nowe funkcje:
Dodano nowy, opcjonalny system sterowania
GramTV przedstawia:
Usprawnienia AI:
Naprawiono błąd powodujący zjazd do pit stopu na ostatnim okrążeniu
Ulepszono unikanie kolizji przez AI
Naprawiono błąd, przez który AI nie traciło osiągów przy zużytych oponach
Naprawiono problem z podwójnym zjazdem AI do pit stopu
Usunięto błąd powodujący całkowite zatrzymanie się AI po uderzeniu od tyłu
Poprawki rozgrywki:
Naprawiono rzadki błąd powodujący start sesji kwalifikacyjnej z niewłaściwym typem opon
Zredukowano zbyt częste występowanie deszczowych warunków w trakcie wyścigów
Naprawiono kolizje z niewidzialnymi ścianami na torze German Vintage
Usunięto błąd powodujący pojawienie się kamery pod ziemią podczas ładowania wyścigu
Naprawiono problem z wyborem kierowcy i roku po otwarciu menu wspomagania jazdy w trybie Time Attack
Naprawiono błąd z nieaktualizującymi się czasami sektorów po ponownym dołączeniu do trwającego wyścigu
Usunięto problem z resetowaniem wybranych torów w Custom Championship po powrocie z wyboru samochodu
Interfejs i inne:
Naprawiono drobne błędy związane z rankingami
Usunięto mniejsze bugi wizualne
Naprawiono błąd z czarną, unoszącą się kulą w menu wyboru samochodu
W Formula Legends zagracie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!