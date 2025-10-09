Formula Legends z ważną aktualizacją. Poprawiono sterowanie i sztuczną inteligencję

Produkcja studia 3DClouds, będąca hołdem dla historii Formuły 1, zebrała pozytywne opinie za stylizowaną oprawę graficzną i za swoje podejście do historii F1, jednak gracze narzekali na problemy ze sterowaniem i nierówną jazdą przeciwników sterowanych przez komputer. My również zwróciliśmy uwagę na te problemy w naszej recenzji i wiele wskazuje na to, że nowa aktualizacja pozwoli spojrzeć na Formulę Legends przychylniejszym okiem.

Nowy model jazdy w Formula Legends

W odpowiedzi na te uwagi twórcy wprowadzili nowy, bardziej czuły i responsywny system kierowania, zaprojektowany z myślą o graczach, którym dotychczasowy model jazdy sprawiał trudności. Zmienione sterowanie jest opcjonalne. Po uruchomieniu gry użytkownik może wybrać między pierwotnym modelem, a nowym trybem “standard”. Aktualizacja wprowadziła również mniej agresywne zachowanie AI, dzięki czemu przeciwnicy rzadziej powodują kolizje, co również było ogromnym problemem. Naprawiono też liczne błędy związane z wyścigami i postawami komputerowych kierowców.