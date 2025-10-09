Zaloguj się lub Zarejestruj

Formula Legends z ważną aktualizacją. Poprawiono sterowanie i sztuczną inteligencję

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/09 19:00
0
0

Twórcy Formula Legends udostępnili nową aktualizację, która znacząco poprawia model prowadzenia pojazdów oraz zachowanie sztucznej inteligencji, na którą skarżyło się mnóstwo osób.

Produkcja studia 3DClouds, będąca hołdem dla historii Formuły 1, zebrała pozytywne opinie za stylizowaną oprawę graficzną i za swoje podejście do historii F1, jednak gracze narzekali na problemy ze sterowaniem i nierówną jazdą przeciwników sterowanych przez komputer. My również zwróciliśmy uwagę na te problemy w naszej recenzji i wiele wskazuje na to, że nowa aktualizacja pozwoli spojrzeć na Formulę Legends przychylniejszym okiem.

Formula Legends
Formula Legends

Nowy model jazdy w Formula Legends

W odpowiedzi na te uwagi twórcy wprowadzili nowy, bardziej czuły i responsywny system kierowania, zaprojektowany z myślą o graczach, którym dotychczasowy model jazdy sprawiał trudności. Zmienione sterowanie jest opcjonalne. Po uruchomieniu gry użytkownik może wybrać między pierwotnym modelem, a nowym trybem “standard”. Aktualizacja wprowadziła również mniej agresywne zachowanie AI, dzięki czemu przeciwnicy rzadziej powodują kolizje, co również było ogromnym problemem. Naprawiono też liczne błędy związane z wyścigami i postawami komputerowych kierowców.

Warto jednak pamiętać, że nowy model jazdy może wpływać na czasy okrążeń, dlatego twórcy zapowiedzieli reset tablic wyników w kolejnej aktualizacji planowanej na połowę lub koniec października. Przyszły patch ma też przynieść dodatkowe ulepszenia AI, nowe poziomy trudności i kolejne poprawki błędów.

Patch w wersji 1.0.1 jest obecnie dostępny na PC i PlayStation, a wkrótce trafi także na Xboxa i Nintendo Switch. Tak przedstawia się pełna lista zmian w Formula Legends:

Nowe funkcje:

  • Dodano nowy, opcjonalny system sterowania

GramTV przedstawia:

Usprawnienia AI:

  • Naprawiono błąd powodujący zjazd do pit stopu na ostatnim okrążeniu
  • Ulepszono unikanie kolizji przez AI
  • Naprawiono błąd, przez który AI nie traciło osiągów przy zużytych oponach
  • Naprawiono problem z podwójnym zjazdem AI do pit stopu
  • Usunięto błąd powodujący całkowite zatrzymanie się AI po uderzeniu od tyłu

Poprawki rozgrywki:

  • Naprawiono rzadki błąd powodujący start sesji kwalifikacyjnej z niewłaściwym typem opon
  • Zredukowano zbyt częste występowanie deszczowych warunków w trakcie wyścigów
  • Naprawiono kolizje z niewidzialnymi ścianami na torze German Vintage
  • Usunięto błąd powodujący pojawienie się kamery pod ziemią podczas ładowania wyścigu
  • Naprawiono problem z wyborem kierowcy i roku po otwarciu menu wspomagania jazdy w trybie Time Attack
  • Naprawiono błąd z nieaktualizującymi się czasami sektorów po ponownym dołączeniu do trwającego wyścigu
  • Usunięto problem z resetowaniem wybranych torów w Custom Championship po powrocie z wyboru samochodu

Interfejs i inne:

  • Naprawiono drobne błędy związane z rankingami
  • Usunięto mniejsze bugi wizualne
  • Naprawiono błąd z czarną, unoszącą się kulą w menu wyboru samochodu

W Formula Legends zagracie na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch.

Źródło:https://traxion.gg/formula-legends-update-addresses-handling-and-ai-issues

Tagi:

News
patch
wyścigi
samochody
F1
Arcade
Formuła 1
Wyścigowe
samochodówki
patch do gry
aktualizacja gry
simcade
wyścigi samochodowe
Formula Legends
bolid
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112