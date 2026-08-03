Kultowe MMO w świecie Władcy Pierścieni otrzyma dodatek. Wracamy do Mordoru

The Lord of the Rings Online od blisko dwóch dekad pozwala fanom twórczości J.R.R. Tolkiena przemierzać Śródziemie i uczestniczyć w wydarzeniach znanych z kart Władcy Pierścieni. Mimo upływu lat produkcja wciąż jest rozwijana. Gracze zostaną wkrótce nagrodzeni. Właśnie zapowiedziano kolejne duże rozszerzenie zatytułowane The Wolves of Mordor.

To ma być powrót do mrocznej historii Saurona

Nowy dodatek został oficjalnie ujawniony podczas targów Gen Con przez studio Standing Stone Games. Rozszerzenie przeniesie graczy do północno-wschodnich terenów Mordoru, skupiając się na mniej znanym fragmencie historii Saurona z czasów, gdy nosił przydomek Władcy Wilków.