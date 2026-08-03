Kultowe MMO w świecie Władcy Pierścieni otrzyma dodatek. Wracamy do Mordoru

The Lord of the Rings Online z nowym rozszerzeniem.
The Lord of the Rings Online od blisko dwóch dekad pozwala fanom twórczości J.R.R. Tolkiena przemierzać Śródziemie i uczestniczyć w wydarzeniach znanych z kart Władcy Pierścieni.Mimo upływu lat produkcja wciąż jest rozwijana. Gracze zostaną wkrótce nagrodzeni. Właśnie zapowiedziano kolejne duże rozszerzenie zatytułowane The Wolves of Mordor.
To ma być powrót do mrocznej historii Saurona
Nowy dodatek został oficjalnie ujawniony podczas targów Gen Con przez studio Standing Stone Games. Rozszerzenie przeniesie graczy do północno-wschodnich terenów Mordoru, skupiając się na mniej znanym fragmencie historii Saurona z czasów, gdy nosił przydomek Władcy Wilków.
Na graczy czeka nowa rasa przeciwników – Draugardh, inteligentne podobne do wilków istoty posiadające własną strukturę społeczną i hierarchię. Oprócz tego twórcy przygotowali trzy zupełnie nowe krainy: Heledhris, Parth Rhavas oraz Nan Ogol. Rozszerzenie zaoferuje także nową zawartość przeznaczoną dla grup. Wśród atrakcji znajdzie się jedna instancja dla trzech graczy, dwie instancje dla sześcioosobowych drużyn oraz zupełnie nowy rajd.
GramTV przedstawia:
Jedną z największych niespodzianek jest decyzja twórców, by nie podnosić maksymalnego poziomu postaci. Zamiast tego gracze otrzymają dwa nowe systemy rozwoju. Neighbor System pozwoli zapraszać do własnych domostw postacie NPC reprezentujące Wolne Ludy Śródziemia, natomiast Survival Instinct stanie się alternatywną ścieżką progresji dla bohaterów na maksymalnym poziomie. System będzie działał na poziomie całego konta, dzięki czemu odblokowane ulepszenia będzie można wykorzystać również na alternatywnych postaciach. Premiera The Wolves of Mordor została zaplanowana na jesień tego roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!