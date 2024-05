Forest Whitaker w zwiastunie serialu Emperor of Ocean Park. Intrygi, skandale i zakulisowe rozgrywki polityków i ludzi władzy

Emperor of Ocean Park to produkcja oryginalna MGM+, w której główną rolę powierzono Forestowi Whitakerowi. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun tej konspiracyjnej historii.

MGM+ pokazało właśnie oficjalny zwiastun nowego serialu, noszącego tytuł Emperor of Ocean Park, który trafi do streamingu w połowie lipca. Jest to adaptacja bestsellerowej powieści Emperor of Ocean Park napisanej przez Stephena L. Cartera.

Forest Whitaker w zwiastunie serialu Emperor of Ocean Park

Fabuła opowiada historię Talcotta Garlanda, którego spokojne życie zostaje zakłócone przez śmierć ojca. Mariah Denton, była dziennikarka i zagorzała teoretyczka spiskowa, kwestionuje sposób jego śmierci i uważa, że mógł paść ofiarą nieczystej gry.