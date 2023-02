For the King 2 na nowym trailerze

O tym, że For the King 2 powstaje, wiemy już od jakiegoś czasu. Ekipa IronOak Games zapowiedziała swoją nową grę w maju ubiegłego roku. Deweloperzy oddali w ręce graczy kolejne wideo, na którym możemy podziwiać sequel tej docenionej strategii. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Jeśli podobała Wam się pierwsza część, to For the King 2 powinno sprostać Waszym oczekiwaniom

W For the King 2 podejmiemy się wyzwania pokonania królowej Fahrul, która tyranizuje mieszkańców podległych jej krain. Stworzona przez nas grupa odważnych bohaterów wyruszy na tę niebezpieczną misję, a Fahrul nie cofnie się przed niczym w obronie swojej korony.



„Stwórz swoją drużynę z rozmaitych śmiałków, takich jak miejscowy parobek, odważny kowal czy wiejski alchemik. Każda postać ma wyjątkowe parametry, zdolności i cechy specjalne, więc dobrze się zastanów, z kim wyruszysz na poszukiwanie przygód” – czytamy w opisie gry na Steam.



Rozgrywka w For the King 2 będzie przypominać założenia znane z pierwszej części. Twórcy zapewniają jednak, że nie zabraknie innowacji i ważnych usprawnień, dzięki którym w sequel będzie można zagrywać się jeszcze przyjemniej. Oczywiście, trzonem zabawy pozostaną turowe starcia, które zweryfikują nasze zdolności strategicznego myślenia.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat For the King 2, to zachęcamy do odwiedzenia karty Steam produktu. Niestety, ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry, ale IronOak Games zapewnia, że ich produkcja zadebiutuje jeszcze w tym roku. Tytuł będzie dostępny wyłącznie na pecetach.