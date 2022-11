Football Manager 2023 zalicza opóźnienie na PS5. Nie znamy nowej daty premiery

Podjęcie decyzji o opóźnieniu premiery gry na PS5 było szczególnie trudne, ponieważ wiąże się to ze wstrzymaniem świetnej gry, nad którą od dłuższego czasu ciężko pracowało wielu utalentowanych ludzi ze studia Sports Interactive. Nadal będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by produkcja trafiła w ręce graczy PlayStation 5 tak szybko, jak to możliwe – poinformował Miles Jacobsen, szef studia Sports Interactive.