Foo Fighters świętują 30-lecie zespołu nowym utworem "Today’s Song”. Posłuchajcie energicznego nagrania

Foo Fighters celebrują 30. rocznicę swojego debiutu z 1995 roku, rozpoczynając nowy rozdział swojej kariery utworem “Today’s Song”. To pierwszy nowy materiał zespołu od czasu entuzjastycznie przyjętego albumu “But Here We Are” z 2023 roku. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych.

“Today’s Song” to porywająca rockowa oda do nadziei, utrzymana w klasycznym stylu Foo Fighters. Od subtelnego, melodyjnego wstępu po potężne crescendo, utwór emanuje optymizmem i energią. Tekst porusza tematy osobistej przemiany, wytrwałości i niepewności towarzyszącej upływowi czasu, czyniąc z piosenki trzyminutową, emocjonalną rockową epopeję.