Zapowiedziano nowe Fire Emblem. Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2

Podczas ostatniego Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano nową część kultowej serii taktycznych RPG. Fire Emblem: Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2 w przyszłym roku.
W zaprezentowanym zwiastunie Fire Emblem: Fortune’s Weave możemy zobaczyć charakterystyczne dla cyklu walki turowe na polach bitew oraz widowiskowe, scenki fabularne w stylu anime. Historia zdaje się koncentrować wokół motywu koloseum i turniejowych zmagań.
Zapowiedziano nowe Fire Emblem, które trafi na Nintendo Switch 2
Seria Fire Emblem osiągnęła szczyt popularności dzięki Fire Emblem: Three Houses, które okazało się wielkim sukcesem na Switchu. Kolejna odsłona Fire Emblem Engage została przyjęta nieco chłodniej, choć nadal pozytywnie, ale Nintendo z pewnością liczy na to, że Fortune’s Weave będzie dużym krokiem naprzód dla całej serii. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku, choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery.
Nintendo opisuje Fire Emblem: Fortune’s Weave w następujący sposób:
Heroiczne Igrzyska rozpoczęte. Najnowsza odsłona serii Fire Emblem przenosi graczy na arenę. Pierwszy zwiastun pokazuje splatającą się historię, bohaterów i klasyczną, turową taktyczną rozgrywkę, które czekają na graczy już w 2026 roku na Nintendo Switch 2.
Seria Fire Emblem to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych japońskich gier turowych RPG, stworzona przez Intelligent Systems i wydawana przez Nintendo. Pierwsze Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light zostało wydane w 1990 roku na Famicomie. Początkowo produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii i oferowała rozgrywkę turową na siatkach i permadeath (postacie ginęły na zawsze). Kolejne części rozwijały fabułę oraz mechaniki, ale nadal były ekskluzywne dla Japonii i dopiero w 2003 roku wydano Fire Emblem: The Blazing Blade na konsolę przenośną GameBoy Advance, które było pierwszą grą z serii wydaną poza Japonią.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, we wspomnianych grach cały czas utrzymywał się system permanentnej śmierci. Dopiero w 2012 roku Fire Emblem: Awakening pozwoliło graczom na wyłączenie permadeath, co przyciągnęło nowych graczy i pozwoliło grze odnieść ogromny sukces. Swoją drogą, prawdopodobnie ta odsłona uratowała serię przed jej zakończeniem. Ostatnimi wydanymi grami były wspomniane Fire Emblem: Three Houses oraz Fire Emblem: Engage.
Tak prezentuje się zwiastun Fire Emblem: Fortune’s Weave:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!