Zapowiedziano nowe Fire Emblem. Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2

Podczas ostatniego Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano nową część kultowej serii taktycznych RPG. Fire Emblem: Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2 w przyszłym roku.

W zaprezentowanym zwiastunie Fire Emblem: Fortune’s Weave możemy zobaczyć charakterystyczne dla cyklu walki turowe na polach bitew oraz widowiskowe, scenki fabularne w stylu anime. Historia zdaje się koncentrować wokół motywu koloseum i turniejowych zmagań.

Zapowiedziano nowe Fire Emblem, które trafi na Nintendo Switch 2

Seria Fire Emblem osiągnęła szczyt popularności dzięki Fire Emblem: Three Houses, które okazało się wielkim sukcesem na Switchu. Kolejna odsłona Fire Emblem Engage została przyjęta nieco chłodniej, choć nadal pozytywnie, ale Nintendo z pewnością liczy na to, że Fortune’s Weave będzie dużym krokiem naprzód dla całej serii. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku, choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery.