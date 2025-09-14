Zaloguj się lub Zarejestruj

Zapowiedziano nowe Fire Emblem. Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/14 17:00
Podczas ostatniego Nintendo Direct oficjalnie zapowiedziano nową część kultowej serii taktycznych RPG. Fire Emblem: Fortune’s Weave trafi na Nintendo Switch 2 w przyszłym roku.

W zaprezentowanym zwiastunie Fire Emblem: Fortune’s Weave możemy zobaczyć charakterystyczne dla cyklu walki turowe na polach bitew oraz widowiskowe, scenki fabularne w stylu anime. Historia zdaje się koncentrować wokół motywu koloseum i turniejowych zmagań.

Fire Emblem: Fortune’s Weave
Fire Emblem: Fortune’s Weave

Zapowiedziano nowe Fire Emblem, które trafi na Nintendo Switch 2

Seria Fire Emblem osiągnęła szczyt popularności dzięki Fire Emblem: Three Houses, które okazało się wielkim sukcesem na Switchu. Kolejna odsłona Fire Emblem Engage została przyjęta nieco chłodniej, choć nadal pozytywnie, ale Nintendo z pewnością liczy na to, że Fortune’s Weave będzie dużym krokiem naprzód dla całej serii. Produkcja zadebiutuje w 2026 roku, choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery.

Nintendo opisuje Fire Emblem: Fortune’s Weave w następujący sposób:

Heroiczne Igrzyska rozpoczęte. Najnowsza odsłona serii Fire Emblem przenosi graczy na arenę. Pierwszy zwiastun pokazuje splatającą się historię, bohaterów i klasyczną, turową taktyczną rozgrywkę, które czekają na graczy już w 2026 roku na Nintendo Switch 2.

Seria Fire Emblem to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych japońskich gier turowych RPG, stworzona przez Intelligent Systems i wydawana przez Nintendo. Pierwsze Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light zostało wydane w 1990 roku na Famicomie. Początkowo produkcja była dostępna wyłącznie w Japonii i oferowała rozgrywkę turową na siatkach i permadeath (postacie ginęły na zawsze). Kolejne części rozwijały fabułę oraz mechaniki, ale nadal były ekskluzywne dla Japonii i dopiero w 2003 roku wydano Fire Emblem: The Blazing Blade na konsolę przenośną GameBoy Advance, które było pierwszą grą z serii wydaną poza Japonią.

Co ciekawe, we wspomnianych grach cały czas utrzymywał się system permanentnej śmierci. Dopiero w 2012 roku Fire Emblem: Awakening pozwoliło graczom na wyłączenie permadeath, co przyciągnęło nowych graczy i pozwoliło grze odnieść ogromny sukces. Swoją drogą, prawdopodobnie ta odsłona uratowała serię przed jej zakończeniem. Ostatnimi wydanymi grami były wspomniane Fire Emblem: Three Houses oraz Fire Emblem: Engage.

Tak prezentuje się zwiastun Fire Emblem: Fortune’s Weave:

Źródło:https://www.eurogamer.net/nintendo-reveals-new-fire-emblem-game-coming-to-switch-2

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

