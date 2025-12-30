Finałowy zwiastun Stranger Thing 5. Nowy materiał sugeruje śmierć jednego z bohaterów

Stranger Things zbliża się do swojego finału, a widzowie zastanawiają się, kto przetrwa ostateczne starcie z Vecną, Otchłanią oraz innymi zagrożeniami, jakie może jeszcze przygotować dr Kay. Netflix opublikował właśnie finalny zwiastun 5 sezonu, w którym widać Dustina Hendersona powstrzymywanego przez innych bohaterów, gdy patrzy na scenę, której widzowie jeszcze nie poznali. Ujęcie to może sugerować śmierć jednego z przyjaciół.

Wielu fanów od dawna typuje Steve’a Harringtona jako potencjalną ofiarę finałowych wydarzeń. Twórcy serialu, Matt i Ross Duffer, wcześniej sugerowali możliwość śmierci tej postaci. Jednocześnie podkreślali jednak, że Stranger Things nie pójdzie drogą Gry o Tron i nie doczeka się odcinka na miarę “Czerwonego Wesela”, w którym ginęłoby wielu głównych bohaterów.

Kali i Eleven zawarły pakt, aby wspólnie zabić Vecnę. Bohaterki są gotowe na poświęcenie, aby historia się nie powtórzyła, szczególnie po ujawnieniu w planu dr Kay, zakładającego stworzenie kolejnych dzieci o nadnaturalnych zdolnościach. Jednocześnie Hopper wydaje się nie ufać Kali, co może doprowadzić do konfliktu między nim, Kali i Eleven. Do Kali i Eleven w zejściu do Upside Down dołącza również Max Mayfield. Max zgłosiła się na ochotnika do udziału w misji ze względu na swoją dogłębną wiedzę o umyśle Vecny, co ma odegrać kluczową rolę w finałowym starciu z głównym antagonistą serialu.