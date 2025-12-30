Zaloguj się lub Zarejestruj

Finałowy zwiastun Stranger Thing 5. Nowy materiał sugeruje śmierć jednego z bohaterów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/30 15:40
1
0

Stranger Things 5 właśnie dobiega końca. Już za moment zobaczymy ostatni odcinek serialu, tymczasem możemy zobaczyć czego możemy się spodziewać w finale.

Stranger Things zbliża się do swojego finału, a widzowie zastanawiają się, kto przetrwa ostateczne starcie z Vecną, Otchłanią oraz innymi zagrożeniami, jakie może jeszcze przygotować dr Kay. Netflix opublikował właśnie finalny zwiastun 5 sezonu, w którym widać Dustina Hendersona powstrzymywanego przez innych bohaterów, gdy patrzy na scenę, której widzowie jeszcze nie poznali. Ujęcie to może sugerować śmierć jednego z przyjaciół.

Stranger Things 5
Stranger Things 5

Zwiastun ostatniego odcinka Stranger Things 5

Uwaga na spoilery!

Wielu fanów od dawna typuje Steve’a Harringtona jako potencjalną ofiarę finałowych wydarzeń. Twórcy serialu, Matt i Ross Duffer, wcześniej sugerowali możliwość śmierci tej postaci. Jednocześnie podkreślali jednak, że Stranger Things nie pójdzie drogą Gry o Tron i nie doczeka się odcinka na miarę “Czerwonego Wesela”, w którym ginęłoby wielu głównych bohaterów.

Kali i Eleven zawarły pakt, aby wspólnie zabić Vecnę. Bohaterki są gotowe na poświęcenie, aby historia się nie powtórzyła, szczególnie po ujawnieniu w planu dr Kay, zakładającego stworzenie kolejnych dzieci o nadnaturalnych zdolnościach. Jednocześnie Hopper wydaje się nie ufać Kali, co może doprowadzić do konfliktu między nim, Kali i Eleven. Do Kali i Eleven w zejściu do Upside Down dołącza również Max Mayfield. Max zgłosiła się na ochotnika do udziału w misji ze względu na swoją dogłębną wiedzę o umyśle Vecny, co ma odegrać kluczową rolę w finałowym starciu z głównym antagonistą serialu.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy widzowie są zadowoleni z finałowego sezonu. Odcinek „The Bridge” jest obecnie najgorzej ocenianym epizodem serialu na IMDb. Pomimo mieszanych reakcji, przed widzami wciąż pozostaje dwugodzinny finał, który ma zakończyć historię bohaterów i miasteczka Hawkins. Odcinek trafi na Netfliksa 31 grudnia globalnie i 1 stycznia w Polsce.

Zobaczcie zwiastun finału Stranger Things:

Źródło:https://screenrant.com/stranger-things-season-5-finale-trailer/

Tagi:

Popkultura
zwiastun
wideo
serial
Netflix
fantasy
popkultura
Stranger Things
Seriale dla graczy
seriale
zwiastun fabularny
serial science-fiction
serial fantasy
serial Netflix
zwiastun finałowy
Stranger Things 5
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:27

No będzie grubo - znajdziemy odpowiedź na pytanie czy w jakieś 2h da się odkręcić jeden z bardziej spektakularnie złych ostatnich sezonów serii, już teraz porównywany do tego czym dla Gry o Tron był sezon 7 i 8 (choć to przesada, ST nie jest i nigdy nie będzie tak popularne)... 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112