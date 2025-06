Finalna mapa Zombies w Black Ops 6 potwierdzona na 5. sezon

Stephanie Snowden, dyrektorka ds. komunikacji w Activision, ujawniła w oficjalnym podcaście, że „finał historii Black Ops 6 Zombies, w tym nowa mapa, zostanie udostępniony w sezonie 5”. Chociaż nie zdradzono więcej szczegółów, Snowden zapewniła, że mapa będzie „niesamowita”.

Gracze spodziewali się premiery nowej lokacji już w sezonie 4, ale Treyarch wyraźnie szykuje coś większego na lipiec. Co więcej, nie będzie to pożegnanie z trybem – Black Ops 7 ma zawierać aż sześć pełnoprawnych, rundowych map zombie, co stanowi największy zestaw startowy od lat. Ostatnio informowaliśmy o potencjalnym pojawieniu się nowej odsłony na Switcha 2.