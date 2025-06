Call of Duty zmierza na Switcha 2? Oficjalne ogłoszenie może być już blisko

Teraz Ethan Gach z Kotaku poinformował, że według jego źródeł obie firmy nadal pracują nad sprowadzeniem Call of Duty na Switcha 2, a ogłoszenie ma nastąpić „wkrótce”. Nie wiadomo, czy chodzi o specjalną wersję Warzone, Black Ops 7 czy zupełnie nową odsłonę przygotowaną z myślą o mobilnym sprzęcie.

Nowa odsłona serii w postaci Call of Duty: Black Ops 7 została zapowiedziana podczas Xbox Games Showcase 2025. Gra powraca do futurystycznych mechanik ruchu i może stanowić punkt zwrotny w rozwoju marki na wielu platformach. Jeśli konsola Nintendo Switch 2 faktycznie zaoferuje moc zbliżoną do sprzętu poprzedniej generacji, to port Call of Duty może być realnym scenariuszem.