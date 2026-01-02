Finał Stranger Things trafił do kin w USA. Netflix eksperymentuje – i wygrywa

Wiemy, że gdzieś za kulisami trwa proces przejmowania przez Netflix wielkiego Warner Bros., co może wiązać się z zaprowadzeniem nowego porządku w przypadku premier kinowych. Netflix deklaruje, że okienko kinowych premier zamierza skrócić, odpowiednio do potrzeb konsumenta. To jednak nie oznacza, że gigant medialny zamierza w ogóle z kin zrezygnować. A można to wnioskować po tym, jak promuje finał swej najpopularniejszej serii.

Jak Stranger Things poradziło sobie w kinach?

Netflix może mówić o udanym eksperymencie. Finał kultowego serialu Stranger Things, pokazany wyjątkowo na dużym ekranie, przyniósł kinom od 25 do 28 milionów dolarów przychodu i przyciągnął ponad milion widzów, którzy w sylwestrową noc postanowili pożegnać się z Upside Down nie w domowym zaciszu, lecz w salach kinowych. To wynik, który – choć z perspektywy budżetów platformy raczej symboliczny – ma znaczenie dalece wykraczające poza same liczby.