Final Fantasy VII Rebirth do sprawdzenia za darmo na XSX i Nintendo Switch 2

Od premiery Final Fantasy VII Rebirth minęły ponad dwa lata, ale niedługo druga część trylogii remake’ów klasycznego Final Fantasy VII trafi do szerszego grona odbiorców. Zgodnie z zapowiedziami za nieco ponad miesiąc wspomniany tytuł zadebiutuje na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Już dzisiaj natomiast użytkownicy konsol Microsoftu i Nintendo mogą przetestować produkcję Square Enix.

Wersja demo Final Fantasy VII Rebirth już dostępna na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2

Na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2 udostępniono wersję demonstracyjną Final Fantasy VII Rebirth. Demo pozwala za darmo sprawdzić początek wspomnianej produkcji aż do końca drugiego rozdziału. Warto dodać, że gracze będą mogli przenieść poczynione postępy do pełnej wersji gry, o ile oczywiście zdecydują się na jej zakup.