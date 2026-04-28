Final Fantasy VII Rebirth do sprawdzenia za darmo na XSX i Nintendo Switch 2

Square Enix zachęca nowych graczy do swojej produkcji.
Od premiery Final Fantasy VII Rebirth minęły ponad dwa lata, ale niedługo druga część trylogii remake’ów klasycznego Final Fantasy VII trafi do szerszego grona odbiorców. Zgodnie z zapowiedziami za nieco ponad miesiąc wspomniany tytuł zadebiutuje na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Już dzisiaj natomiast użytkownicy konsol Microsoftu i Nintendo mogą przetestować produkcję Square Enix.
Wersja demo Final Fantasy VII Rebirth już dostępna na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2
Na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2 udostępniono wersję demonstracyjną Final Fantasy VII Rebirth. Demo pozwala za darmo sprawdzić początek wspomnianej produkcji aż do końca drugiego rozdziału. Warto dodać, że gracze będą mogli przenieść poczynione postępy do pełnej wersji gry, o ile oczywiście zdecydują się na jej zakup.
Po ucieczce z zasilanego mako miasta Midgar, Cloud i jego przyjaciele wyrwali się ze szponów losu i wyruszyli w podróż na nieznane pustkowia. W dużym i tętniącym życiem świecie czekają ich nowe przygody. Będą biegali po łąkach na Chocobo i odkrywali otoczenie – czytamy w opisie gry.
Gracze, którzy zdecydują się sprawdzić wersję demonstracyjną, będą mogli również odebrać amulet kupo oraz zestaw przetrwania zawierający przydatne przedmioty. Jeśli natomiast chodzi o osiągnięcia, to nie są one dostępne w wersji demonstracyjnej, ale po przeniesieniu danych zapisu do pełnej wersji gry, wszystkie achievementy związane z postępami zostaną odblokowane.
Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy VII Rebirth zadebiutuje na Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2 już 3 czerwca 2026 roku. Obecnie gra dostępna jest tylko na PC i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth.
