Nowe promocje w Nintendo eShop. Gry na Switcha już od 20 zł

W Nintendo eShop pojawiła się kolejna porcja weekendowych promocji. Tym razem przeceniono wiele gier na Nintendo Switch 1 i 2, a wśród ofert znajdziemy zarówno mniejsze produkcje indie, jak i bardziej rozbudowane tytuły. Ceny zaczynają się od około 20 zł, a rabaty sięgają nawet -75%.
Promocje w Nintendo eShop – najlepsze okazje
W aktualnej ofercie nie brakuje ciekawych pozycji z różnych gatunków. Poniżej znajdziecie najciekawsze z nich.
- Achilles: Survivor – 20,99 zł (-30%)
- Phoenotopia: Awakening – 20,00 zł (-75%)
- Gal Guardians: Demon Purge – 38,40 zł (-60%)
- Bloodstained: Curse of the Moon – 20,00 zł (-50%)
- The Hundred Line: Last Defense Academy – 164,99 zł (-40%)
- Bloodstained: Curse of the Moon 2 – 21,00 zł (-65%)
- Card-en-Ciel – 68,99 zł (-40%)
- Azure Striker Gunvolt 3 – 36,40 zł (-65%)
- Blaster Master Zero – 20,00 zł (-50%)
