Jedziemy dalej - recenzja Final Fantasy VII Rebirth

Zdaniem Nomury “remake był szansą na tchnięcie nowego życia w tę historię” i “do przedstawienia bohaterów na znacznie głębszym poziomie”. Po zagraniu w Final Fantasy VII Rebirth, która to gra bazuje na doskonale znanej drugiej płycie Final Fantasy VII z PlayStation, muszę przyznać mu rację. “Siódemce” należało się zupełnie nowe spojrzenie, rozbudowanie i przeprojektowanie. I wcale nie dlatego, że oryginałowi czegoś brakowało - na tamte czasy był niedoścignionym wzorem do naśladowania. Final Fantasy VII Rebirth robi po prostu coś, czego prawie trzy dekady temu nie dało się zrealizować. Mówi nam dużo więcej o świecie i jego mieszkańcach, o relacjach między bohaterami, których teraz możemy poznać jeszcze lepiej.

W poprzednim odcinku...

Final Fantasy VII Rebirth jest promowana przez Square Enix jako samodzielna produkcja, po którą można sięgnąć niezależnie od znajomości Final Fantasy VII Remake. Przypomnijmy, że te dwie gry są de facto kawałkami gigantycznego projektu, jakim jest remake kultowej gry z 1997 roku. I po Rebirth ma powstać jeszcze jedna część nowej wersji Final Fantasy VII. Innymi słowy, można w Rebirth grać bez wcześniejszego poznania Final Fantasy VII Remake, jednak w moim przekonaniu mija się to z celem. Nowa gra jest bowiem bezpośrednią kontynuacją (lub jak kto woli - środkiem gry sprzed 27 lat), która od razu rzuca nas na głęboką wodę. W Rebirth pojawił się co prawda opcjonalny filmik streszczający fabułę z Remake, ale jest on pomocny głównie dla osób, które po czterech latach (sic!) od premiery tamtej gry chcą sobie na szybko przypomnieć kluczowe momenty.

Kultowi bohaterowie Cloud, Barret, Tifa, Aerith i Red XIII uciekli z dystopijnego miasta Midgar i ruszają w pościg za Sephirothem, bezwzględnym wojownikiem z przeszłości Clouda, dotychczas uważanym za zmarłego...

Tak opis wydawcy wprowadza nas w świat Final Fantasy VII Rebirth, który od pierwszych minut serwuje starym fanom nostalgiczną podróż do przeszłości. Od razu muszę zaznaczyć, że o ile fabuła Rebirth jest zbudowana na 27-letnich fundamentach, to tak jak Remake - nie trzyma się sztywno scenariusza znanego z gry na PlayStation. Po raz drugi mamy do czynienia ze swoistą adaptacją, której twórcy spojrzeli na nowo na historię Cloude’a Sephirotha i całej reszty. I choć znowu zabrali nas do doskonale znanych miejsc i odtworzyli kluczowe wydarzenia, to jednocześnie pozwolili sobie na autorską interpretację materiału źródłowego.

Nie wchodząc w szczegóły, które mogłyby popsuć zabawę, po opuszczeniu Midgaru nasza ekipa ląduje w otwartym świecie pełnym kultowych miejscówek do odwiedzenia. Jest retrospekcja w Nibelheim, zwiedzanie Kalm, wizyta na ranczu Chocobo, Costa Del Sol, Mt. Corel i wiele innych pamiętnych lokacji, które w Final Fantasy VII Rebirth są o wiele większe, bogatsze, ciekawsze, oferujące masę dodatkowych rzeczy do zrobienia. A do tego wszystkiego przemierzamy rozległe krainy, które zachwycają rozmachem, ukształtowaniem, bogactwem detali. Pamiętacie zielone, brązowe, białe połacie terenu, które składały się na otwarty świat w Final Fantasy VII? To teraz spójrzcie na screeny i filmiki z Final Fantasy VII Rebirth. W tej grze otwarty świat to zupełnie inny poziom doświadczenia i emocji. To nie są kawałki pustych i nudnych przestrzeni, które trzeba pokonać po wyjściu z jednego miasta/HUB-a do drugiego. To bogate, fascynujące krainy, w których można spędzić godziny na zbieractwie, walkach i pobocznych aktywnościach.

Miasta, miasteczka i inne tego typu lokacje, które często stanowią miejsce akcji w poszczególnych rozdziałach, także zrobią kolosalne wrażenie na graczach pamiętających czasy PSX. W każdej miejscówce da się odnaleźć charakterystyczne elementy, ale jako całość są zaprojektowane od zera z myślą o nowym modelu rozgrywki, sposobie eksploracji i spędzania wolnego czasu.

Drużyna jak rodzina

I tu dochodzimy do jednej z największych i najbardziej istotnych nowości w Final Fantasy VII Rebirth – relacjach między członkami drużyny. Po wydarzeniach z poprzedniej gry Cloude, Barrett, Tifa, Aerith i Red XIII tworzą zgraną drużynę, która w tej części wchodzi na zupełnie nowy poziom zażyłości. Służą temu nie tylko wyreżyserowane scenki dialogowe, ale cały system relacji podpatrzony w takich seriach jak Persona czy Fire Emblem.

Pielęgnując relację Cloude’a z wybraną postacią sprawiamy, że w pewnym stopniu kształtujemy dalszą historię. Wybory dialogowe i poziom zażyłości wpływają chociażby na decyzje dotyczące zadań pobocznych, prace dorywcze, a nawet sposób działania Synergii, czyli specjalnych ataków łączących zdolności dwóch członków drużyny.