Final Fantasy 9 kryje tajemnice. Angielska wersja pozbawiła graczy wielu smaczków

Angielska wersja Final Fantasy 9 różni się od oryginału bardziej, niż mogłoby się wydawać. Tłumacz gry ujawnił, że w procesie lokalizacji zaginęło wiele odniesień do poprzednich odsłon serii.

Final Fantasy 9 – lokalizacja pełna kompromisów

Final Fantasy 9 zadebiutowało w 2000 roku i od początku uznawane było za powrót do klasycznego stylu serii. Jednak proces tłumaczenia gry na język angielski okazał się sporym wyzwaniem. Brody Phillips, członek zespołu lokalizacyjnego, przyznał, że nie wszystkie nawiązania do wcześniejszych części zostały przeniesione. Według niego, sporo cytatów i smaczków fabularnych przepadło bezpowrotnie.