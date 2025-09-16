Zaloguj się lub Zarejestruj

Final Fantasy 7 Remake Intergrade będzie największą grą na Switcha 2. Sprawdźcie listę "ciężkich" gier

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 18:30
0
0

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ustanowi nowy rekord w kategorii największej gry na konsoli Nintendo Switch 2.

Kwestia miejsca na dysku od dawna stanowi problem w konsolach Nintendo. Podczas gdy PlayStation 5 czy Xbox Series X oferują około 1 TB pamięci, Nintendo Switch 2 dysponuje dyskiem o pojemności jedynie 256 GB (realnie bliżej 230 GB). To oznacza, że gracze bez dodatkowej karty pamięci muszą ostrożnie dobierać, jakie tytuły trzymają na swojej konsoli. Wygląda na to, że nadchodzące Final Fantasy 7 Remake Intergrade zabierze graczom sporo z tego cennego miejsca.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade
Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Final Fantasy 7 Remake Intergrade największą grą na Switcha 2

Podczas ostatniego Nintendo Direct zapowiedziano kilka dużych gier, ale jedna szczególnie zwróciła uwagę fanów, czyli Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Okazało się, że rozmiar tej produkcji wynosi minimum 88 GB, co czyni ją największym tytułem na Switcha 2 do tej pory. Oznacza to, że plik instalacyjny Final Fantasy 7 Remake Intergrade pochłania ok. 38 procent całkowitej pamięci konsoli (licząc bez karty pamięci). Do tej pory rekord należał do Apex Legends, które zajmowało 79 GB.

GramTV przedstawia:

W tej sytuacji lista gier o największej wadze na Switchu 2 prezentuje się następująco:

  • Final Fantasy 7 Remake Intergrade – 88 GB
  • Apex Legends – 79 GB
  • WWE 2K25 – 76 GB
  • Split Fiction – 73 GB
  • EA Sports FC 26 – 68 GB
  • NBA 2K26 – 68 GB
  • Madden NFL 25 – 62 GB
  • Cyberpunk 2077 – 61 GB
  • Hitman World of Assassination – 60 GB
  • Street Fighter 6 – 51 GB
  • Borderlands 4 – 49 GB
  • Yakuza 0 (Directors Cut) – 45 GB
  • Hyrule Warriors: Age of Imprisonment 45 GB
  • Tony Hawk's Pro Skater 3+4 – 38 GB
  • Fortnite – 38 GB
  • Wild Hearts – 33 GB
  • Metroid Prime 4 – 32 GB
  • Persona 3 Reload – 25 GB
  • Kirby Air Riders – 25 GB
  • No Man's Sky Switch 2 – 25 GB
  • Mario Kart World – 23 GB
  • Hogwarts Legacy Switch 2 – 23 GB
  • Sonic x Shadows Generations – 22 GB
  • Star Wars Outlaws – 21 GB

Biorąc pod uwagę, że prędzej czy później Final Fantasy 7 Remake ukaże się na Switchu 2 w formie trylogii, istnieje spore ryzyko, że wszystkie trzy części nie zmieszczą się na jednym Switchu 2 bez rozszerzenia pamięci. Dla fanów serii oznacza to niemal konieczność inwestycji w dodatkową kartę pamięci.

Źródło:https://www.thegamer.com/final-fantasy-7-remake-intergrade-largest-switch-2-game-to-date

Tagi:

News
Nintendo
gra akcji
Nintendo Switch
RPG
Final Fantasy
Switch
fantasy
jRPG
Final Fantasy VII Remake
dysk
waga
rozmiar gry
Final Fantasy VII Remake Intergrade
RPG akcji
Switch 2
Nintendo Switch 2
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112