Final Fantasy 7 Remake Intergrade będzie największą grą na Switcha 2. Sprawdźcie listę "ciężkich" gier

Kwestia miejsca na dysku od dawna stanowi problem w konsolach Nintendo. Podczas gdy PlayStation 5 czy Xbox Series X oferują około 1 TB pamięci, Nintendo Switch 2 dysponuje dyskiem o pojemności jedynie 256 GB (realnie bliżej 230 GB). To oznacza, że gracze bez dodatkowej karty pamięci muszą ostrożnie dobierać, jakie tytuły trzymają na swojej konsoli. Wygląda na to, że nadchodzące Final Fantasy 7 Remake Intergrade zabierze graczom sporo z tego cennego miejsca.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade największą grą na Switcha 2

Podczas ostatniego Nintendo Direct zapowiedziano kilka dużych gier, ale jedna szczególnie zwróciła uwagę fanów, czyli Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Okazało się, że rozmiar tej produkcji wynosi minimum 88 GB, co czyni ją największym tytułem na Switcha 2 do tej pory. Oznacza to, że plik instalacyjny Final Fantasy 7 Remake Intergrade pochłania ok. 38 procent całkowitej pamięci konsoli (licząc bez karty pamięci). Do tej pory rekord należał do Apex Legends, które zajmowało 79 GB.