Final Fantasy 7 Remake Intergrade z datą premiery na Nintendo Switch 2. Zobaczcie zwiastun z rozgrywką

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/12 17:40
Podczas najnowszego Nintendo Direct potwierdzono w końcu datę premiery Final Fantasy 7 Remake Intergrade na konsoli Nintendo Switch 2.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade zadebiutowało pierwotnie 10 stycznia 2021 roku na PlayStation 5, a później trafiło także na PC. Teraz po latach oczekiwań, posiadacze Switcha 2 również będą mogli zanurzyć się w pierwszej części trylogii remake’u legendarnego RPG. W przyszłości tytuł ma się także pojawić na Xbox Series X/S.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade z datą premiery na Nintendo Switch 2

Square Enix ujawniło, że gra na Nintendo Switch 2 będzie działać w 30 klatkach na sekundę, stawiając na “czystą oprawę wizualną” kosztem wyższej płynności. Choć część fanów liczyła chociaż na 40 klatek na sekundę lub więcej, twórcy zaznaczają, że wersja konsolowa zachowa pełnię graficznego uroku i jest to dla nich priorytet.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade to pierwszy rozdział trylogii. W 2024 roku na rynku pojawił się Final Fantasy 7 Rebirth, a według przecieków Square Enix ma już wewnętrzne plany dotyczące trzeciej części. Co więcej, istnieje spora szansa, że również Rebirth i finałowa odsłona trafią na Switcha 2, co byłoby ogromną niespodzianką dla fanów serii, którzy posiadają tego konkretnego handhelda.

GramTV przedstawia:

Premiera Final Fantasy 7 Remake Intergrade na Nintendo Switch 2, będzie miała miejsce 22 stycznia 2026 roku. Wieści o możliwym wydaniu całej trylogii na najnowszym sprzęcie japońskiego giganta sprawiają, że gracze z optymizmem patrzą w przyszłość. Pytanie tylko na jakie ustępstwa Square Enix będzie musiało pójść, jeśli druga część Final Fantasy 7 Remake miała w niektórych momentach problemy z płynnością na dużo mocniejszej konsoli PlayStation 5.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun Final Fantasy 7 Remake Intergrade na konsoli Nintendo Swtich 2, który zawiera elementy gameplay’u:

Źródło:https://gamerant.com/final-fantasy-7-remake-intergrade-switch-2-release-date-january-22

