Final Fantasy 7 Remake Intergrade z datą premiery na Nintendo Switch 2. Zobaczcie zwiastun z rozgrywką

Final Fantasy 7 Remake Intergrade zadebiutowało pierwotnie 10 stycznia 2021 roku na PlayStation 5, a później trafiło także na PC. Teraz po latach oczekiwań, posiadacze Switcha 2 również będą mogli zanurzyć się w pierwszej części trylogii remake’u legendarnego RPG. W przyszłości tytuł ma się także pojawić na Xbox Series X/S.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade z datą premiery na Nintendo Switch 2

Square Enix ujawniło, że gra na Nintendo Switch 2 będzie działać w 30 klatkach na sekundę, stawiając na “czystą oprawę wizualną” kosztem wyższej płynności. Choć część fanów liczyła chociaż na 40 klatek na sekundę lub więcej, twórcy zaznaczają, że wersja konsolowa zachowa pełnię graficznego uroku i jest to dla nich priorytet.