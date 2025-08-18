Zaloguj się lub Zarejestruj

Koronacje w Crusader Kings III. Nowe DLC skupi się na pierwszych latach panowania

Patrycja Pietrowska
2025/08/18 20:00
0
0

Crusader Kings III otrzyma pakiet wydarzeń zatytułowany Coronations.

Paradox Interactive zapowiedział najnowszy pakiet wydarzeń do Crusader Kings III, zatytułowany Coronations. Nowy dodatek koncentruje się przede wszystkim na początku nowego panowania i pierwszych latach władzy suwerena.

Crusader Kings III: Coronations
Crusader Kings III: Coronations

Paradox zapowiada Coronations. Nowy pakiet wydarzeń do Crusader Kings III

Pierwsze lata władzy to często burzliwe okresy pełne wyzwań, związanych z frakcjami, nawiązywaniem sojuszy czy rywalizacjami politycznymi. Twórcy podkreślają, że aktywność koronacji nie będzie odizolowana od tych wydarzeń, lecz pomoże władcy odnaleźć się w nowej roli. Ma ona uwydatnić nowych wrogów i pozwolić zidentyfikować źródła siły nowej postaci.

Przeprowadzenie koronacji może pozwolić na rozwiązanie początkowych problemów władzy bez uciekania się do wojen. Należy jednak pamiętać, że błędne decyzje mogą doprowadzić do upokorzenia, a nawet detronizacji. Pomyślnie przeprowadzona sukcesja i koronacja mogą umocnić pozycję, oferując korzystne modyfikatory.

Zgromadź swoich wasali, aby byli świadkami wyświęcenia nowego władcy z pakietem wydarzeń Coronations. Złóż przysięgę i określ, jakim władcą zamierzasz być. Czy podtrzymasz obietnicę ochrony oraz dobrobytu dla wszystkich? A może złamiesz dane słowo i zmierzysz się z niezadowoleniem swoich poddanych? – brzmi opis DLC.

GramTV przedstawia:

Pakiet, poza nową aktywnością pod postacią koronacji, wprowadzi również nowego doradcę i wydarzenia wasali. Gracze będą mogli składać przysięgi i decydować, jakiego rodzaju władcą chcą zostać. Zaprosimy też wasali na huczną ceremonię celebrującą początek rządów.

Data premiery Crusader Kings III: Coronations nie została jeszcze ujawniona. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Paradoxu.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/crusader-kings-3/coronations-dlc

Tagi:

News
DLC
Paradox Interactive
strategia
gra strategiczna
średniowiecze
Paradox Development Studio
Crusader Kings 3
Crusader Kings III
pakiet
Crusader Kings III: Coronations
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112