Koronacje w Crusader Kings III. Nowe DLC skupi się na pierwszych latach panowania

Crusader Kings III otrzyma pakiet wydarzeń zatytułowany Coronations.
Paradox Interactive zapowiedział najnowszy pakiet wydarzeń do Crusader Kings III, zatytułowany Coronations. Nowy dodatek koncentruje się przede wszystkim na początku nowego panowania i pierwszych latach władzy suwerena.
Paradox zapowiada Coronations. Nowy pakiet wydarzeń do Crusader Kings III
Pierwsze lata władzy to często burzliwe okresy pełne wyzwań, związanych z frakcjami, nawiązywaniem sojuszy czy rywalizacjami politycznymi. Twórcy podkreślają, że aktywność koronacji nie będzie odizolowana od tych wydarzeń, lecz pomoże władcy odnaleźć się w nowej roli. Ma ona uwydatnić nowych wrogów i pozwolić zidentyfikować źródła siły nowej postaci.
Przeprowadzenie koronacji może pozwolić na rozwiązanie początkowych problemów władzy bez uciekania się do wojen. Należy jednak pamiętać, że błędne decyzje mogą doprowadzić do upokorzenia, a nawet detronizacji. Pomyślnie przeprowadzona sukcesja i koronacja mogą umocnić pozycję, oferując korzystne modyfikatory.
Zgromadź swoich wasali, aby byli świadkami wyświęcenia nowego władcy z pakietem wydarzeń Coronations. Złóż przysięgę i określ, jakim władcą zamierzasz być. Czy podtrzymasz obietnicę ochrony oraz dobrobytu dla wszystkich? A może złamiesz dane słowo i zmierzysz się z niezadowoleniem swoich poddanych? – brzmi opis DLC.
Pakiet, poza nową aktywnością pod postacią koronacji, wprowadzi również nowego doradcę i wydarzenia wasali. Gracze będą mogli składać przysięgi i decydować, jakiego rodzaju władcą chcą zostać. Zaprosimy też wasali na huczną ceremonię celebrującą początek rządów.
Data premiery Crusader Kings III: Coronations nie została jeszcze ujawniona. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony Paradoxu.
