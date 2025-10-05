Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie da fanom to, czego pragną najbardziej

Zdjęcia do drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie zostały oficjalnie zakończone, a co więcej – trzeci sezon jest już w przygotowaniu. Produkcja otrzymała zielone światło kilka miesięcy temu, a zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku. Wygląda więc na to, że Matt Murdock i Wilson Fisk jeszcze długo nie powiedzą ostatniego słowa.
Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Born Again będzie satysfakcjonujący
Nowy sezon zapowiada się na prawdziwą wojnę między wieloma frakcjami i bohaterami. W serialu mają powrócić Karen Page, Frank Castle (Punisher) oraz – ku uciesze fanów – Jessica Jones, której nie widzieliśmy na ekranie od 2017 roku.
Współtwórca i showrunner serialu, Dario Scardapone, podziękował na Instagramie całej ekipie, pisząc:
Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że to coś naprawdę wyjątkowego.
Z kolei producent wykonawczy Jesse Wigutow w rozmowie z Colliderem zdradził, że finał drugiego sezonu ma być dokładnie tym, czego oczekują fani:
Myślę, że ludzie interesują się tymi dwiema postaciami i konfliktem, w którym tkwią – tym, jak bardzo się nienawidzą i jak bardzo się potrzebują. W finale sprowadziliśmy wszystko do tego, co naprawdę ważne: oni dwoje, twarzą w twarz, w bardzo satysfakcjonującym punkcie kulminacyjnym.
Wigutow zapowiedział też, że drugi sezon ma wyraźniejszą wizję niż pierwszy, który był składany z różnych elementów po zmianach koncepcyjnych:
Pierwszy sezon nie był chaotyczny, ale został zmontowany w całość. Wymyśliliśmy nowy pilot i nowy finał. W drugim sezonie wizja jest od początku spójna. Nic nie jest idealne, ale uważam, że będzie bardzo satysfakcjonujący.
W nowym rozdziale Daredevil: Odrodzenie zobaczymy wzmocnionego Wilsona Fiska, znanego jako Kingpin, który jako burmistrz Nowego Jorku będzie dysponował własną grupą zadaniową do walki z Murdockiem. Serial ma połączyć kryminalny klimat, polityczne intrygi i brutalne starcia w duchu klasycznych historii z Daredevilem. Finał drugiego sezonu ma więc być emocjonalnym i widowiskowym starciem, na które fani czekali od lat – ostatnim, ale i najbardziej osobistym pojedynkiem Matta Murdocka z Fiskiem. Drugi sezonma zadebiutować na Disney+ w marcu 2026 roku.
