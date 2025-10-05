Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie da fanom to, czego pragną najbardziej

Zdjęcia do drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie zostały oficjalnie zakończone, a co więcej – trzeci sezon jest już w przygotowaniu. Produkcja otrzymała zielone światło kilka miesięcy temu, a zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku. Wygląda więc na to, że Matt Murdock i Wilson Fisk jeszcze długo nie powiedzą ostatniego słowa.

Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Born Again będzie satysfakcjonujący

Nowy sezon zapowiada się na prawdziwą wojnę między wieloma frakcjami i bohaterami. W serialu mają powrócić Karen Page, Frank Castle (Punisher) oraz – ku uciesze fanów – Jessica Jones, której nie widzieliśmy na ekranie od 2017 roku.