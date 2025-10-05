Zaloguj się lub Zarejestruj

Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie da fanom to, czego pragną najbardziej

Jakub Piwoński
2025/10/05 17:00
0
0

Już teraz zostało to zapowiedziane.

Zdjęcia do drugiego sezonu Daredevil: Odrodzenie zostały oficjalnie zakończone, a co więcej – trzeci sezon jest już w przygotowaniu. Produkcja otrzymała zielone światło kilka miesięcy temu, a zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku. Wygląda więc na to, że Matt Murdock i Wilson Fisk jeszcze długo nie powiedzą ostatniego słowa.

Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie da fanom to, czego pragną najbardziej

Finał drugiego sezonu serialu Daredevil: Born Again będzie satysfakcjonujący

Nowy sezon zapowiada się na prawdziwą wojnę między wieloma frakcjami i bohaterami. W serialu mają powrócić Karen Page, Frank Castle (Punisher) oraz – ku uciesze fanów – Jessica Jones, której nie widzieliśmy na ekranie od 2017 roku.

Współtwórca i showrunner serialu, Dario Scardapone, podziękował na Instagramie całej ekipie, pisząc:

Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że to coś naprawdę wyjątkowego.

Z kolei producent wykonawczy Jesse Wigutow w rozmowie z Colliderem zdradził, że finał drugiego sezonu ma być dokładnie tym, czego oczekują fani:

Myślę, że ludzie interesują się tymi dwiema postaciami i konfliktem, w którym tkwią – tym, jak bardzo się nienawidzą i jak bardzo się potrzebują. W finale sprowadziliśmy wszystko do tego, co naprawdę ważne: oni dwoje, twarzą w twarz, w bardzo satysfakcjonującym punkcie kulminacyjnym.

GramTV przedstawia:

Wigutow zapowiedział też, że drugi sezon ma wyraźniejszą wizję niż pierwszy, który był składany z różnych elementów po zmianach koncepcyjnych:

Pierwszy sezon nie był chaotyczny, ale został zmontowany w całość. Wymyśliliśmy nowy pilot i nowy finał. W drugim sezonie wizja jest od początku spójna. Nic nie jest idealne, ale uważam, że będzie bardzo satysfakcjonujący.

W nowym rozdziale Daredevil: Odrodzenie zobaczymy wzmocnionego Wilsona Fiska, znanego jako Kingpin, który jako burmistrz Nowego Jorku będzie dysponował własną grupą zadaniową do walki z Murdockiem. Serial ma połączyć kryminalny klimat, polityczne intrygi i brutalne starcia w duchu klasycznych historii z Daredevilem. Finał drugiego sezonu ma więc być emocjonalnym i widowiskowym starciem, na które fani czekali od lat – ostatnim, ale i najbardziej osobistym pojedynkiem Matta Murdocka z Fiskiem. Drugi sezon ma zadebiutować na Disney+ w marcu 2026 roku.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/dont-worry-daredevil-born-agains-season-2-finale-will-give-fans-what-they-want-the-most/

Tagi:

Popkultura
Marvel
serial
MCU
Daredevil: Born Again
Daredevil: Odrodzenie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112