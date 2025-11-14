Finał bez fajerwerków? Ostatnie DLC do Kingdom Come 2 zebrało słabe recenzje

Mysteria Ecclesiae okazało się rozczarowującym finałem.

We wtorek zadebiutowało ostatnie fabularne rozszerzenie do Kingdom Come: Deliverance 2, które miało domknąć historię drugiej części popularnego RPG. Mysteria Ecclesiae szybko jednak spotkało się z krytyką społeczności, która spodziewała się satysfakcjonującego finału cyklu dodatków, a otrzymała zestaw treści oceniany jako zbyt skromny i mało angażujący. Kingdom Come: Deliverance 2 – Mysteria Ecclesiae z mieszanymi opiniami Na Steamie dodatek doczekał się już ponad 350 recenzji, z czego zaledwie 63% to oceny pozytywne. W efekcie rozszerzenie sklasyfikowano jako „mieszane”. Gracze podkreślają, że Mysteria Ecclesiae nie jest fatalne, ale wypada słabo jako finał historii – brakuje mu rozmachu i odpowiedniego tempa, a przy tym wyceniono je na niemal 60 zł.

Wśród najczęściej powtarzanych zarzutów wymieniane są zbyt krótki czas rozgrywki, mało angażująca fabuła oraz irytujące akcenty skradankowe, które wymuszają jeden styl przechodzenia misji. Fani zwracają również uwagę na ograniczoną zawartość, sprowadzającą się głównie do kilku zadań, nowej broni i kilku mikstur. Na tle poprzednich rozszerzeń Mysteria Ecclesiae wypada niezwykle blado. Brushes with Death, choć oferowało mniej treści i kosztowało około 25 zł, wprowadzało przynajmniej nową mechanikę zdobienia tarcz. Z kolei Legacy of the Forge – również drogie, podobnie wycenione jak najnowszy dodatek – dziś wielu fanów wspomina jako najbardziej angażujące fabularnie DLC, mimo że samo także zbierało tylko 66% pozytywnych ocen.

Wielu graczy podkreśla, że Mysteria Ecclesiae prezentuje się nijako nie tylko przy poprzednich rozszerzeniach, ale przede wszystkim w porównaniu z bogatą i rozbudowaną „podstawą". Część zawiedzionej społeczności liczy, że Warhorse Studios wprowadzi w przyszłości darmowe aktualizacje z ciekawszą zawartością. Może to złagodzić negatywne odczucia po premierze ostatniego z płatnych dodatków i pozwolić grze zakończyć cykl rozwojowy w lepszej atmosferze.