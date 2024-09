Filmy o Batmanie z Robertem Pattinsonem będą trylogią? Wszystko na to wskazuje

Reeves nie śpieszy się z produkcją, co może wynikać z napiętego harmonogramu DCU zarządzanego przez Jamesa Gunna. W 2025 roku planowany jest inny film o Batmanie, The Brave and the Bold w reżyserii Andy'ego Muschiettiego. DCU również szykuje premierę nowego filmu o Supermanie, który zdaje się być produktem priorytetowym dla uniwersum.

W trakcie oczekiwania na te widowiska swoją premierę będzie mieć serial Pingwin. Jego akcja toczy się pomiędzy pierwszym a drugim filmem o Batmanie. Zadebiutuje na platformie Max już 19 września.