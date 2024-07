HBO przygotowuje znakomitą kontynuację filmu Batman. Colin Farrell i Cristin Milioti w kolejnym zwiastunie serialu Pingwin

Machina promocyjna HBO działa pełną parą. Producent promuje swój nowy serial Pingwin, który trafi do streamingu na platformie Max.

Pingwin to serial stworzony przez Lauren LeFranc (Mój własny najgorszy wróg, Chuck, Hemlock Grove, Agenci S.H.I.E.L.D., Impuls) jako spin-off filmu Matta Reevesa o Batmanie. Za reżyserię odpowiada Craig Zobel.

W serialu będziemy świadkami przemiany Oswalda Oza Cobblepota w niesławnego złoczyńcę z DC Comics. Akcja rozgrywająca się tydzień po wydarzeniach z Batmana (2022) przedstawia historię dojścia do władzy Pingwina w przestępczym półświatku Gotham City. Nie zdaje on sobie jednak sprawy, że Sofia Falcone chce kontynuować dziedzictwo swojego ojca.

Wszystkie odcinki wyreżyserował Craig Zobel, znany z takich filmów jak: Zgodność, Z jak Zachariasz i Polowanie. Producentami wykonawczymi są Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Daniel Pipski, Adam Kassan, Lauren LeFranc, Craig Zobel i Bill Carraro. HBO uruchomi transmisję serialu The Penguin na platformie Max od września 2024 r., jesienią tego roku. Kto jest gotowy do oglądania?

Koncepcja serialu powstawała już w trakcie prac nad filmem o Batmanie z 2022 roku. Pierwszy zamysł był taki, żeby pokazać w nim pracę Departamentu Policji Gotham City, ale później wygrał pomysł, żeby poświęcić go jednej konkretnej postaci i wybór padł właśnie na Pingwina.

W obsadzie serialu znaleźli się Colin Farrell, a także Cristin Milioti jako Sofia Falcone, Clancy Brown, Michael Zegen, Shohreh Aghdashloo, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Deirdre O'Connell, James Madio, Scott Cohen, Theo Rossi, Carmen Ejogo i François Chau.

Co ciekawe, mimo że serial ma debiutować już we wrześniu, to wciąż nie poznaliśmy konkretnej daty premiery pierwszego odcinka.