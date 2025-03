Colin Farrell w podwójnej roli w uniwersum DC. Już nie tylko Pingwin

Liczba największych gwiazd jest ograniczona, a trzeba również uwzględnić, że część aktorów jest zablokowana z powodu zobowiązań wobec innych franczyz. Przed Jamesem Gunnem i Peterem Safranem stoi trudne wyzwanie, aby jak najszybciej zakontraktować odpowiednie nazwiska do głównych ról w swoich filmach i serialach. Wydawało się, że w filmie o Sgt. Rocku głównego bohatera zagra Daniel Craig, ale ostatecznie aktor znany z roli Jamesa Bonda zrezygnował z tego projektu. Twórcy musieli więc znaleźć nową gwiazdą do widowiska szykowanego przez Lucę Guadagnino, reżysera Challengers oraz Queer. Wybór padł na osobę, która znana jest już z innej superbohaterskiej serii. Według najnowszych doniesień to Colin Farrell ma przyjąć już drugą rolę w DC i zostać sierżantem Rockiem.

Colin Farrell wcieli się w Sgt. Rocka w nowym filmie DC?

Jest to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze Sgt. Rock i Batman, w tym serial Pingwin, rozgrywają się w innych uniwersach, więc obie postacie nigdy na ekranie się nie spotkają. Po drugie Farrell odgrywając rolę Oswalda Cobblepota nosi specjalny pogrubiający strój, a także sporo charakteryzacji na twarzy, przez co trudno tego aktora rozpoznać.