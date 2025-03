Fani nie chcą już Gal Gadot w roli Wonder Woman? Mają nową kandydatkę

Nowe DCU to i nowa Wonder Woman. Fani już spekulują i mają swój typ.

W nowym uniwersum DC (DCU), tworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana, trwa poszukiwanie aktorki do roli Wonder Woman. Dotychczasową odtwórczynią tej postaci była Gal Gadot, jednak obecnie rozważane są nowe kandydatki.

Dodatkowo, James Gunn potwierdził, że obecnie nie obsadzono jeszcze roli Wonder Woman w nowym DCU, co sugeruje, że Gal Gadot nie powróci do tej postaci. Przypomnijmy, że w w ramach poprzedniego uniwersum DC powstały dwa solowe filmy o Wonder Woman. Pierwszy film z 2017 okazał się sporym sukcesem kasowym. Otwarcie nowego uniwersum zainaugurowane zostanie z kolei nowym Supermanem, który ponoć ma czerpać z Wonder Woman.

