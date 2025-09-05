Nowy Street Fighter zalicza opóźnienie. Paramount przejmuje film

Paramount przejmuje widowisko i ustala nową datę premiery
Akcja filmu została osadzona w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang), aby wziąć udział w brutalnym World Warrior Tournament. Turniej okazuje się jednak przykrywką dla niebezpiecznej intrygi. Najważniejsza informacja dla fanów: potwierdzono, że rolę antagonisty, M. Bisona, wcieli się David Dastmalchian, znany z takich produkcji jak The Suicide Squad czy Diuna.
Za kamerą stanął Kitao Sakurai, który wcześniej odpowiadał za film Bad Trip. Reżyser zapowiada połączenie widowiskowej akcji z dramatem i wiernością charakterystycznej dla gier dynamiki walki. Dopiero teraz ogłoszono jednak, że dystrybucją filmu zajmie się Paramount, które przejęło projekt w ramach strategii wzmacniania swojego portfolio adaptacji gier wideo. Premiera Street Fightera wpisuje się w trend powrotu do klasycznych marek growych i jest kolejnym dowodem na rosnące zainteresowanie ekranizacjami kultowych bijatyk. Przypominamy, że pierwsza adaptacja znana jako Uliczny wojownik miała premierę w 1994.
Obsada filmu
Obsada filmu prezentuje się imponująco. Oprócz Dastmalchiana jako M. Bisona, w filmie wystąpią także:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!