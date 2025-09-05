Nowy Street Fighter zalicza opóźnienie. Paramount przejmuje film

Jak wiemy, kultowa seria bijatyk Street Fighter powróci do kin w nowej odsłonie. Premiera filmu została przesunięta na 16 października 2026 roku, pół roku później niż pierwotnie planowano. To kolejna duża ekranizacja popularnych gier walki – już w maju przyszłego roku w kinach pojawi się kontynuacja filmu Mortal Kombat.

Paramount przejmuje widowisko i ustala nową datę premiery

Akcja filmu została osadzona w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang), aby wziąć udział w brutalnym World Warrior Tournament. Turniej okazuje się jednak przykrywką dla niebezpiecznej intrygi. Najważniejsza informacja dla fanów: potwierdzono, że rolę antagonisty, M. Bisona, wcieli się David Dastmalchian, znany z takich produkcji jak The Suicide Squad czy Diuna.