Nowy Street Fighter zalicza opóźnienie. Paramount przejmuje film

Jakub Piwoński
2025/09/05 12:10
Znamy nową datę premiery filmu. Pojawiło się też ważne nazwisko w obsadzie.

Jak wiemy, kultowa seria bijatyk Street Fighter powróci do kin w nowej odsłonie. Premiera filmu została przesunięta na 16 października 2026 roku, pół roku później niż pierwotnie planowano. To kolejna duża ekranizacja popularnych gier walki – już w maju przyszłego roku w kinach pojawi się kontynuacja filmu Mortal Kombat.

Street Fighter – pierwszy film
Paramount przejmuje widowisko i ustala nową datę premiery

Akcja filmu została osadzona w 1993 roku. Ryu (Andrew Koji) i Ken Masters (Noah Centineo) zostają zwerbowani przez tajemniczą Chun-Li (Callina Liang), aby wziąć udział w brutalnym World Warrior Tournament. Turniej okazuje się jednak przykrywką dla niebezpiecznej intrygi. Najważniejsza informacja dla fanów: potwierdzono, że rolę antagonisty, M. Bisona, wcieli się David Dastmalchian, znany z takich produkcji jak The Suicide Squad czy Diuna.

Za kamerą stanął Kitao Sakurai, który wcześniej odpowiadał za film Bad Trip. Reżyser zapowiada połączenie widowiskowej akcji z dramatem i wiernością charakterystycznej dla gier dynamiki walki. Dopiero teraz ogłoszono jednak, że dystrybucją filmu zajmie się Paramount, które przejęło projekt w ramach strategii wzmacniania swojego portfolio adaptacji gier wideo. Premiera Street Fightera wpisuje się w trend powrotu do klasycznych marek growych i jest kolejnym dowodem na rosnące zainteresowanie ekranizacjami kultowych bijatyk. Przypominamy, że pierwsza adaptacja znana jako Uliczny wojownik miała premierę w 1994.

Obsada filmu

Obsada filmu prezentuje się imponująco. Oprócz Dastmalchiana jako M. Bisona, w filmie wystąpią także:

  • Jason Momoa jako Blanka
  • Cody Rhodes jako Guile
  • Curtis “50 Cent” Jackson jako Balrog
  • Vidyut Jammwal jako Dhalsim
  • Orville Peck jako Vega
  • Andrew Schulz jako Dan Hibiki
  • Eric André jako Don Sauvage
  • Mel Jarnson jako Cammy
  • Rayna Vallandingham jako Juli
  • Alexander Volkanovski jako Joe
  • Kyle Mooney jako Marvin

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


